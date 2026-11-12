Mercogliano, scarcerati i fiancheggiatori del latitante Aloia A deciderlo i giudici della XII sezione del tribunale del Riesame di Napoli

di Paola Iandolo

Per la pubblica accusa avrebbe dato ospitalità tra Mercogliano e Manocalzati ad Aloia, dopo l'omicidio di Colalngo. I due fiancheggiatori - M.P. di Mercogliano e N.L. residente a Manocalzati - del latitante Antonio Aloia sno stati scarcerati dai giudici della XII sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, presidente Paola Russo, che ha annullato la custodia cautelare perché non risulta provato che sapessero chi fosse Antonio Aloia. Per i giudici del Tribunale manca qualsiasi prova certa, che si tratti di intercettazioni o di dichiarazioni, rispetto al fatto che i due conoscessero la reale identità di Aloia, il suo stato di evasione o il suo coinvolgimento nell’omicidio Colalongo.

Le motivazioni

Gli indizi a carico dei due fiancheggiatori secondo quanto scritto nella motivazione depositata, sono ritenuti fragili e non superano la soglia richiesta dall’articolo 273 del codice di procedura penale. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto l’immediata liberazione dei due indagati, accogliendo integralmente le tesi degli avvocati Roberto Romano,Claudio Frongillo e Antonio Iannaccone.



