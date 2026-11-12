Incidente in A16, auto contro guardrail: illeso il sindaco di Ariano Irpino Grosso spavento per il primo cittadino Mario Ferrante

Incidente in A16 per il sindaco di Ariano Irpino e già manager delle Asl di Avellino e Benevento Mario Ferrante. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, in autostrada nel territorio di Tufino, in provincia di Napoli.

La dinamica dell'incidente stradale in A16

Il sindaco di Ariano Irpino secondo una prima ricostruzione mentre era sull'A/16, rientrando verso il comune del Tricolle, all'altezza di Tufino ha improvvisamente perso il controllo della sua auto, andata a sbattere violentemente contro il guard rail.

La paura per il sindaco di Ariano

Fortunatamente nessuna conseguenza per il sindaco, uscito completamente illeso dal veicolo. Sul posto l'intervento della polizia stradale, l'automobile ha subito danni notevoli. Il sindaco è poi rientrato a casa, per lui solo tanto spavento. Anche la comunità del tricolle ha subito saputo dell'incidente dimostrando apprensione e paura per il primo cittadino, fortunatamente uscito illeso. Tantissime le attestazioni di affetto e solidarietà ricevute.