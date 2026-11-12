Nasa Space Apps Challenge: Irpinia protagonista alla maratona creativa a Roma La Pontificia Università Gregoriana ospiterà l'evento dal 14 al 15 novembre

Dal 14 al 15 novembre 2026, la Pontificia Università Gregoriana di Roma ospiterà nuovamente la maratona creativa globale NASA Space Apps Challenge. L’evento, promosso dalla Nasa e localizzato in Vaticano, vede anche l’Irpinia protagonista con l’appuntamento “Magnifica Humanitas” che si terrà nel Monastero di Santa Chiara in Piazza San Michele 5 a Solofra.

Una maratona creativa globale tra innovazione e riflessione etica

Torna l'appuntamento con la creatività, la scienza e l'innovazione tecnologica a misura d'uomo: il 14 e 15 novembre 2026, la Pontificia Università Gregoriana (in Piazza della Pilotta 4 a Roma) farà da cornice all'edizione locale del Nasa International Space Apps Challenge 2026, promossa in Città del Vaticano. Considerata la più grande maratona creativa globale al mondo, l'iniziativa riunisce innovatori, scienziati, designer, sviluppatori e studenti per utilizzare i dati aperti della Nasa e delle agenzie spaziali partner nella risoluzione di sfide concrete legate alla Terra e allo spazio profondo.



Il tema 2026: "The Next Frontier" e il faro etico della dignità umana

Il tema globale di quest'anno, "The Next Frontier", si unisce a una profonda riflessione etica ispirata all’Enciclica “Magnifica Humanitas”, ponendo la dignità umana e il bene comune al centro del progresso tecnologico. L’evento vaticano si distingue nel panorama internazionale per la sua capacità di coniugare l’audacia dell’innovazione digitale con la sobrietà morale e la tutela dei più vulnerabili, rifiutando ogni deriva tecnocratica o isolamento digitale.



Aree tematiche e sfide 2026: esplorazione, ambiente, salute

I partecipanti, divisi in team (fino a un massimo di 6 componenti per concorrere ai riconoscimenti globali, senza limiti di età), avranno a disposizione 48 ore di tempo per sviluppare soluzioni innovative basate su dataset aperti suddivise in tre grandi aree tematiche:



Esplorazione spaziale, Luna e Marte: dallo storytelling sui rover dismessi alla progettazione di guide e simulatori per basi interplanetarie.



Scienze della Terra, ambiente e agricoltura: strumenti di monitoraggio climatico, gestione sostenibile delle risorse agricole e analisi antincendio basate sui dati radar e satellitari.



Salute e sicurezza nello spazio: software biometrici per il benessere degli astronauti e dashboard predittive per la sicurezza antincendio in microgravità.



Criteri di valutazione e premi speciali all'inclusione

Oltre ai classici parametri internazionali della Nasa - che valutano impatto, creatività, validità scientifica, rilevanza e qualità della presentazione - l’edizione vaticana assegnerà un riconoscimento speciale legato all’inclusione efficace, premiando i progetti che sapranno tradurre al meglio i valori etici e la cooperazione comunitaria.



L’Irpinia protagonista: “Magnifica Humanitas” a Solofra

L’innovazione globale incontra il territorio irpino. Il prossimo 14 e 15 novembre 2026, la Sala Conferenze del Monastero di Santa Chiara, situata in Piazza San Michele 5 a Solofra, farà da palcoscenico al NASA Space Apps Challenge 2026 - Vatican City.



L’evento, intitolato “Magnifica Humanitas” sotto il motto “Guardare in alto, restare umani. Sogna, progetta, lancia”, si configura come un hackathon internazionale completamente gratuito e aperto a tutti gli appassionati di tecnologia, scienza e creatività.



Promossa con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Solofra, l’iniziativa offrirà una formula di partecipazione ibrida, consentendo ai partecipanti di vivere l’esperienza sia in presenza — con collegamenti e attività coordinate tra Roma e le sedi remote — sia da remoto. Un’occasione imperdibile per studenti, sviluppatori, designer e sognatori locali per mettersi alla prova su sfide globali lanciate direttamente dall’agenzia spaziale, trasformando idee innovative in progetti concreti.



Iscrizioni gratuite e modalità di partecipazione all'hackathon

Le iscrizioni sono già aperte e sono totalmente gratuite. È possibile registrarsi collegandosi al sito ufficiale spaceappschallenge.org oppure inquadrando il QR code presente sul materiale promozionale dell’evento. Un momento di crescita, condivisione e “Solofra che innova”, pronto a puntare dritto verso The Next Frontier.



Protagonisti istituzionali: Centro Diagnostico Baronia e il ruolo di Renato Ciampa. Già reduce dalla sua partecipazione, come presenza istituzionale, al Nest Climate Campus di New York, il Centro Diagnostico Baronia – CDB sarà protagonista anche quest’anno, presso la Città del Vaticano, al NASA International Space Apps Challenge.



Guidati dal Dottor Renato Ciampa – fondatore CEO del Centro Diagnostico Baronia – i partecipanti trasformeranno l’hackathon in un ponte tra scienza e umanità, unire la tecnologia d’avanguardia della NASA con i valori di sostenibilità ed ecologia integrale.



L’evento: laboratorio di idee tra scienza, umanità e collaborazione internazionale

L’evento non è solo una competizione di programmazione, ma un vero e proprio laboratorio di idee. Scienziati, designer, programmatori e innovatori sono invitati a collaborare per trovare soluzioni creative e innovative utilizzando i dati open source forniti dalle agenzie spaziali. Questo approccio trasforma l’hackathon in un ponte tra scienza e umanità, dove i partecipanti, sia in presenza che da remoto, sono incoraggiati a orientare il proprio talento verso un’ottica di collaborazione e responsabilità globale.



“Con questo evento, vogliamo dimostrare che la tecnologia può essere uno strumento per promuovere una visione di pace e giustizia, partendo dalle sfide che affrontiamo sulla Terra e ispirati dai valori che ci uniscono”, ha dichiarato il Dottor Renato Ciampa.

L’evento, pur svolgendosi in un contesto spirituale di alto profilo, non ha finalità religiose, ma intende essere un luogo di incontro per talenti e idee che, insieme, possano contribuire a un’azione più incisiva per un mondo più equo e sostenibile. La sfida è quella di mettere alla prova le proprie competenze, collaborare con un team internazionale e creare soluzioni innovative per il futuro del pianeta.