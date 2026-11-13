Ladri scatenati, nuovo colpo a Cesinali: casa svaligiata in prima serata Nuovo colpo dei ladri nel paese alle porte di Avellino

Ladri in azione ieri sera a Cesinali. Nuovo colpo rapidissimo quello messo a segno dei banditi che si sono introdotti all'interno e hanno portato via quanto è riuscito loro di raccogliere. Il colpo si somma a una serie di furti che negli ultimi tempi nel paese si ripetono quasi ogni giorno, mentre i residenti insistono per avere più controlli sul territorio.

I residenti di Cesinali chiedono più sicurezza contro i furti

Una vera e propria sequenza senza fine quella dei furti messi a segno nel paesino dell'hinterland. I residenti invocano soluzioni e controlli per una vera e propria emergenza. Da mesi i banditi mettono a segno colpi in serie e in più punti del paese.

Aumentano i timori tra gli abitanti del comune avellinese

Il quadro, per chi vive a Cesinali, è quello di un paese che si sente esposto. Ogni nuovo episodio riaccende la paura di diventare il prossimo bersaglio.