L'ex Avellino Matteo Ardemagni dice addio al calcio giocato Biancoverde dal 2016 al 2018, l'attaccante dice stop: "Grazie a tutti, grazie calcio"

Matteo Ardemagni ha detto addio al calcio giocato. A 39 anni l'attaccante milanese chiude l'avventura sul campo. Con lungo post social legato a un video in cui ha ripercorso tutte le esperienze in carriera, Ardemagni, punta dell'Avellino dal 2016 al 2018, ha presentato la decisione e le sensazioni avvertite negli ultimi giorni.

Il post sui canali ufficiali social

"È arrivato il momento di salutare il calcio giocato. Non è facile trovare le parole, ma ripensando a tutta la strada fatta sono orgoglioso di quello che ho vissuto. Da bambino aspettavo soltanto che suonasse la campanella per correre fuori a giocare. Le porte le costruivamo con quello che trovavamo. Bastava un pallone per essere felici. Poi, una sera, mentre eravamo a cena in famiglia, squillò il telefono. Era il Milan. Quando mio papà mise giù la cornetta, ci guardammo in silenzio. Mi ricordo ancora quell’emozione. Feci il provino, segnai una tripletta. Il giorno dopo richiamarono: mi volevano.



A sedici anni lasciai casa e mi trasferii a Milanello. Poco dopo mi ritrovai ad allenarmi con campioni davanti ai quali mi tremava la voce anche solo per parlare. E poi San Siro. Entrare in campo, guardarmi intorno e pensare a dove ero arrivato. Ma avevo ancora tanta strada da fare. Ho conosciuto la panchina, gli infortuni, la fatica di ricominciare. Ho imparato che voler giocare non basta e che crescere significa anche attraversare i momenti difficili.

Sono arrivati i gol, le soddisfazioni, l’esordio in Serie A. E le città in cui mi sono sentito amato, gli spogliatoi, i compagni che porto ancora con me. Ho indossato tante maglie. Con ognuna ho dato tutto quello che avevo. Anche quando i gol non arrivavano, non ho mai smesso di lottare. Oggi, a trentanove anni, sento che è il momento di fermarmi. Grazie alla mia famiglia, agli amici, ai compagni, ai tifosi e a tutte le persone incontrate nelle società in cui ho giocato. Ci sono sogni che nascono quando sei bambinoav e finiscono per diventare la tua vita. Per me è stato così. E un grazie speciale alla mia mamma e al mio papà, per tutti i sacrifici che hanno fatto per permettermi di realizzare questo sogno. Grazie a tutti. Grazie, calcio".