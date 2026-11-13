La nota dell'Urania Milano: "Gesto non coerente con principi e valori del club" "Rispetto, correttezza, sportività, educazione e senso di responsabilità"

Comunicato ufficiale emesso dall'Urania Milano dopo quanto accaduto nell'overtime della sfida persa al PalaDelMauro contro l'Halley Campania Avellino Basket. Il club meneghino non parla esplicitamente di Alessandro Gentile, ma è chiaro il riferimento al gestaccio del giocatore rivolto in modo reiterato alla Curva Sud dell'impianto sportivo irpino all'uscita dal parquet dopo l'espulsione rimediata nel supplementare. "Un gesto di questo tipo non è in alcun modo coerente con i principi e i valori che la nostra società condivide ogni giorno con i partner, gli sponsor, i tifosi, i tesserati e le famiglie che fanno parte del mondo Urania": si legge nella nota diffusa dall'Urania.

Il comunicato ufficiale

"Urania Basket Milano desidera porgere le proprie scuse per il comportamento di un proprio tesserato nel corso dell’overtime della gara disputata ieri sera contro Avellino. Un gesto di questo tipo non è in alcun modo coerente con i principi e i valori che la nostra società condivide ogni giorno con i partner, gli sponsor, i tifosi, i tesserati e le famiglie che fanno parte del mondo Urania. Rispetto, correttezza, sportività, educazione e senso di responsabilità sono per noi le fondamenta di ogni attività, dentro e fuori dal campo. Siamo consapevoli che chi indossa la nostra maglia rappresenta l’intera comunità rossoblu e ha il dovere di essere un esempio, soprattutto per i tanti giovani atleti che vedono nei nostri giocatori un punto di riferimento".