U.S. Avellino: i dettagli sul nuovo progetto per lo stadio "Partenio-Lombardi" Lunga conferenza stampa nella sala stampa dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari

Uno stadio di nuova generazione, vicino ai tifosi, con mobilità, sicurezza e continuità sportiva, che valorizza identità e tradizione, ecosostenibile. L’U.S. Avellino ha presentato il nuovo progetto per il "Partenio-Lombardi" con il presidente Angelo Antonio D’Agostino, l’avvocato Marco Monaco e il progettista della GAU Arena, l’architetto Riccardo Cefarelli. Dettagli illustrati, ma tutto passa per la risposta politica, attesa a stretto giro per la conferenza dei servizi. Il presidente D’Agostino, che ha ribadito la fase avanzata, il partenariato, le modifiche al progetto iniziale per entrare nel vivo.

I dettagli sul nuovo progetto

"Il progetto del Nuovo Stadio Partenio-Lombardi rappresenta un importante intervento di trasformazione urbana, destinato a restituire alla città di Avellino un'infrastruttura sportiva contemporanea, funzionale e aperta alla comunità. Progettato dallo studio GAU Arena, il nuovo impianto sorgerà sull'area dello stadio esistente, rinnovando un luogo profondamente legato alla storia e all'identità sportiva della città.

Uno stadio di nuova generazione, vicino ai tifosi - Il Nuovo Partenio-Lombardi avrà una capienza di 21.007 spettatori, con posti interamente coperti, e sarà progettato secondo gli standard previsti per gli impianti UEFA di Categoria 4, con l'obiettivo di ospitare competizioni nazionali e internazionali. L'architettura del catino sarà caratterizzata da tribune compatte e ravvicinate al terreno di gioco, con distanze minime di circa 5,90 metri lungo i lati e 6,50 metri dietro le porte. Una configurazione pensata per massimizzare la visibilità, intensificare il coinvolgimento dei tifosi e valorizzare l'atmosfera dello stadio. La Tribuna Ovest Montevergine costituirà l'elemento architettonico più rappresentativo, distinguendosi per altezza e articolazione funzionale. Il design prevede uno slancio della tribuna verso il Montevergine, come simbolo di ispirazione ad uno degli emblemi della città. L'involucro sarà caratterizzato da un rivestimento metallico con differenti gradi di permeabilità visiva, mentre la copertura continua proteggerà tutti gli spettatori, integrando fasce traslucide per favorire l'illuminazione naturale del campo. Le facciate retroilluminate permetteranno al nuovo impianto di diventare un vero e proprio faro per la città.

Una nuova piazza urbana e un sistema innovativo di accessibilità - L'elemento più innovativo del progetto è rappresentato dal podio sopraelevato a circa 6 metri, concepito come una piazza di distribuzione attorno allo stadio. Durante gli eventi sportivi consentirà di separare i flussi degli spettatori dalla viabilità urbana, semplificando i controlli e migliorando le condizioni di sicurezza. L'integrazione dei tornelli nelle facciate permetterà inoltre di ridurre la presenza delle recinzioni esterne, migliorando il rapporto paesaggistico e percettivo tra lo stadio e il contesto urbano. Nei giorni senza partita, il podio potrà trasformarsi in uno spazio di aggregazione e socialità, accessibile alla comunità e destinato anche ad attività ricreative e sportive outdoor.

Un'infrastruttura viva tutta la settimana - Il Nuovo Partenio-Lombardi non sarà soltanto un luogo dedicato al calcio, ma un polo multifunzionale capace di coinvolgere la città durante tutto l'anno. Il progetto integra a livello 0 servizi civici per la cittadinanza, tra i quali un asilo nido, uffici ed attività di vicinato; queste funzioni, organizzate al di sotto del podio e dotate di accessi indipendenti, contribuiranno a trasformare lo stadio in una nuova centralità urbana, rafforzandone la sostenibilità gestionale e il legame quotidiano con la città. All’interno della tribuna ovest sono previsti spazi hospitality e skybox, un ristorante panoramico con terrazza, il museo e store ufficiale dell'U.S. Avellino, un centro medico, uffici e sale polifunzionali.

Mobilità, sicurezza e continuità sportiva - Il progetto prevede una riorganizzazione degli accessi e dei parcheggi, con percorsi distinti per tifosi locali, ospiti, atleti, operatori e mezzi di servizio, puntando a ridurre le criticità attuali. Particolare attenzione è dedicata alla realizzazione dell'opera: la demolizione e ricostruzione dello stadio avverranno attraverso fasi successive, settore per settore, con l'obiettivo di consentire all'U.S. Avellino di continuare a disputare le proprie gare interne al Partenio-Lombardi durante i lavori, compatibilmente con le necessarie condizioni di sicurezza e autorizzazioni.

Uno stadio che valorizza l'identità e le tradizioni del tifo, accessibile a tutti - La ricerca progettuale di GAU Arena introduce elementi di innovazione anche nel modo di vivere lo stadio e di assistere agli eventi sportivi, con particolare attenzione alle esigenze e alle tradizioni della tifoseria organizzata. In questa direzione, lo studio sta approfondendo soluzioni innovative per le tribune, tra cui l'impiego di speciali sistemi di sedute che consentano ai tifosi di assistere alle partite in piedi, in condizioni di comfort e sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti. Il nuovo Partenio-Lombardi vuole essere uno stadio moderno e ricco di nuove funzioni, capace non soltanto di accogliere i propri tifosi, ma anche di riconoscerne e valorizzarne l'identità, le passioni e le tradizioni. Una grande attenzione è stata dedicata agli utenti con disabilità sia motorie che sensoriali: lo stadio conterrà 105 posti dedicati a diversamente abili distribuiti in tutti i settori dello stadio nella parte centrale della tribuna, con accessi senza barriere architettoniche, massimizzando le condizioni di visibilità della partita.

Il verde e la sostenibilità - Il nuovo assetto prevede una massiccia piantumazione di nuove alberature e specie autoctone e la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio degli spazi che avrà caratteristiche drenanti. In linea con le tendenze contemporanee è stata posta massima attenzione alla sostenibilità con l’utilizzo di fotovoltaico in copertura, tecnologie per la ventilazione ed illuminazione naturale del catino per aumentare la salubrità del campo di gioco, il riuso di acqua piovana in copertura per l’utilizzo di irrigazione e l’adduzione dei servizi igienici.

Il nuovo stadio nasce così come un'infrastruttura capace di coniugare identità sportiva, qualità architettonica e rigenerazione urbana, trasformando la casa dell'U.S. Avellino in un nuovo cuore pulsante per la città.