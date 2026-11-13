Avellino, caos alla Casa di Comunità: proteste per gli screening oncologici Open day in via Colombo, cittadini infuriati per i disagi organizzativi. L'Asl manda tutti a casa

Momenti di forte tensione alla Casa di Comunità di via Colombo, ad Avellino, dove l'open day dedicato allo screening oncologici si è trasformato in una giornata di proteste e contestazioni.

Numerose persone, arrivate anche da diversi comuni della provincia, si sono ritrovate in fila per sottoporsi agli esami di prevenzione, trovandosi però di fronte a una situazione che, secondo le testimonianze raccolte sul posto, sarebbe stata caratterizzata da gravi difficoltà organizzative.

A scatenare la rabbia dei presenti, in particolare, la presunta impreparazione del personale sanitario nella gestione dell'iniziativa e la denunciata indisponibilità dei materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni.

A complicare ulteriormente la situazione, la questione dei destinatari dell'open day. Secondo quanto riferito ad alcuni cittadini, l'iniziativa sarebbe stata riservata esclusivamente ai residenti di Avellino, una limitazione che avrebbe colto di sorpresa quanti avevano raggiunto la struttura da altri centri della provincia.

La tensione tra le persone in attesa è progressivamente salita, con proteste sempre più accese e il rischio che le discussioni possano degenerare in veri e propri litigi.

Alcuni cittadini, esasperati dalla situazione, hanno minacciato di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e di presentare una denuncia nei confronti dell'Asl, chiedendo spiegazioni sulle modalità di organizzazione dell'evento.

Una vicenda che solleva interrogativi sulla gestione delle giornate dedicate alla prevenzione sanitaria, soprattutto quando richiamano un numero elevato di utenti. Resta da chiarire se le eventuali limitazioni territoriali fossero state comunicate preventivamente e quali difficoltà abbiano impedito il regolare svolgimento delle attività.

Si attende un chiarimento da parte dell'Asl di Avellino su quanto denunciato dai cittadini.

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE. Alle ore 15,06, una volta preso atto che l'organizzazione non era più gestibile, la dirigenza ha fatto sgomberare tutti i pazienti e realizzando il primo Open day chiuso al pubblico. Complimenti.