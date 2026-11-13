Interruzioni continue di energia elettrica ad Ariano: proteste da Orneta Una situazione grave e ormai insostenibile, che sta mettendo in difficoltà intere famiglie

"Da oltre due mesi, i cittadini di località Orneta sono costretti a subire, con cadenza settimanale, interruzioni dell’energia elettrica dalle ore 8:00 alle ore 15:30, per una durata di circa sette ore e trenta minuti.

Una situazione grave e ormai insostenibile, che sta mettendo in difficoltà intere famiglie, soprattutto le persone anziane, che si ritrovano senza riscaldamento e senza la possibilità di usufruire regolarmente di servizi ormai indispensabili".

A segnalare il grave disservizio è Antonio De Lillo, da sempre particolarmente attento alle problematiche di una delle contrade più popolose della città. E da attento osservatore e uditore di lamentele non poteva restare in silenzio.

"A pagare le conseguenze sono anche le attività commerciali, costrette a interrompere o limitare il proprio lavoro, con inevitabili ripercussioni economiche, oltre ai disagi legati alla conservazione degli alimenti, ai sistemi di pagamento e alle normali esigenze quotidiane.

Non è accettabile che un’intera località debba convivere per mesi con interruzioni così lunghe e ripetute di un servizio essenziale, senza risposte chiare e senza una soluzione definitiva.

Chiediamo al Comune di attivarsi immediatamente nei confronti di chi di competenza al fine di intervenire con urgenza, per conoscere le cause di queste interruzioni, verificare la programmazione dei lavori e soprattutto ottenere un cronoprogramma certo degli interventi necessari a risolvere definitivamente il problema.

Chiediamo inoltre che vengano individuate misure per ridurre al minimo i disagi, con particolare attenzione alle persone anziane, fragili e alle attività economiche.

La comunità di Orneta merita rispetto, attenzione e servizi adeguati. L’energia elettrica non è un lusso, ma un servizio essenziale.

Non bastano più le interruzioni programmate e le comunicazioni di circostanza - conclude De Lillo - servono risposte, responsabilità e soluzioni concrete". E come Orneta stesso problema e disagi anche in alcune zone di località Manna.