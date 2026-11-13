Trasporti Avellino, cambia tutto: nuove fermate e capolinea, ecco le novità Orari, linee e fermate ecco cosa cambia da lunedì 16 novembre per i collegamenti extraurbani

Trasporti ad Avellino cambiano fermate e capolinea. Lo annuncia l'assessore comunale Ettore Iacovacci. E così via al nuovo capolinea autobus extraurbani dal 16 novembre.

Nuove linee e fermate dei collegamenti extraurbani

In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 159/2026, è stata emanata in data 12 Novembre 2026 l’Ordinanza Dirigenziale n. 635/2026, che dispone, a partire dal 16 Novembre 2026, la revoca del capolinea degli autobus extraurbani attualmente situato presso Piazzale della Resistenza (ex Campetto S. Rita).

Ogni azienda di trasporto aggiorna le fermate nuove

Le aziende di trasporto stanno provvedendo, attraverso i rispettivi canali istituzionali, ad aggiornare le informazioni relative a orari, linee e percorsi, indicando le nuove fermate sostitutive.

Cosa cambia per gli utenti?

NUOVE FERMATE E PERCORSI

AIR CAMPANIA

https://aircampania.it/linee-ed-orari/

SITA SUD https://sitasudtrasporti.it/campania/avvisi/nuovo-capolinea-ad-avellino/

GRUPPO DI MAIO

https://gruppodimaio.it/autolinea-per-avellino/

La fermata sostitutiva di Campetto S. Rita sarà effettuata in Via Circumvallazione n. 77, nei pressi dell'ASL.

BARTOLINI PULLMAN

https://www.bartolinipullman.it/tpl.php

La fermata sostitutiva di Campetto S. Rita sarà effettuata in Via Carducci, nei pressi del Parcheggio Ex Macello.

CAPUTO BUS

https://www.caputobus.it/images/PDF/LINEAAVELLINO.pdf

La fermata sostitutiva di Campetto S. Rita sarà effettuata in Via Circumvallazione n. 77, nei pressi dell'ASL.

MONITORAGGIO E ATTENZIONE ALLA VIABILITÀ

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le aziende di trasporto, manterrà attivo un servizio mirato di monitoraggio e controllo nelle fasce orarie di maggiore affluenza dei mezzi. L'obiettivo è verificare direttamente sul campo i tempi di percorrenza e le eventuali ripercussioni sulla rete viaria, valutando l'efficacia delle misure adottate e intervenendo tempestivamente, qualora necessario, con gli opportuni correttivi. Un'attività finalizzata a tutelare le esigenze dei cittadini e a garantire una migliore gestione della mobilità urbana.

Si invitano i cittadini e gli utenti del trasporto pubblico a consultare i siti istituzionali delle aziende di trasporto per verificare gli aggiornamenti di orari, fermate e percorsi prima di mettersi in viaggio. Un'informazione aggiornata è fondamentale per organizzare al meglio i propri spostamenti e affrontare le modifiche al servizio di trasporto pubblico.

AIR CAMPANIA

INFORMAZIONI UTILI, ACQUISTO BIGLIETTI E SERVIZI NAVETTA SCOLASTICI

AIR Campania mette a disposizione dei viaggiatori diversi strumenti per consultare gli orari, programmare gli spostamenti, acquistare i titoli di viaggio e richiedere informazioni.

APP AIR CAMPANIA: ORARI, VIAGGI E BIGLIETTI

Per consultare gli orari, programmare il proprio viaggio e acquistare i titoli di viaggio in formato digitale è possibile utilizzare l'App AIR Campania oppure consultare il sito internet aziendale aircampania.it .

L'applicazione è scaricabile ai seguenti link:

• Android: https://shorturl.at/cfnXY

• iOS: https://shorturl.at/hkAEL

Dalla schermata principale dell'App:

• Nella sezione «Fermate e orari» è possibile programmare i propri spostamenti.

• Nella sezione «Biglietti e abbonamenti» è possibile acquistare i titoli di viaggio.

TUTTI I SERVIZI ONLINE

Attraverso il sito aziendale è possibile accedere ai seguenti servizi:

• Consultazione orari in PDF: https://aircampania.it/linee-ed-orari/

• Ricerca fermate e pianificazione del viaggio: https://aircampania.it/cerca-la-tua-fermata/

• Acquisto online dei biglietti: https://aircampania.mycicero.it/TPWebPortal/it/ticketing

ASSISTENZA E CONTATTI

Per informazioni è disponibile il Contact Center AIR al numero:

0825 204250

Giorni e orari di operatività sono consultabili al seguente link:

https://aircampania.it/contatti/

È inoltre possibile richiedere informazioni tramite chat attraverso i canali social ufficiali:

• Facebook: https://www.facebook.com/aircampania/

• Instagram: https://www.instagram.com/aircampania_/

NAVETTE SCOLASTICHE E SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI

AIR Campania ha previsto specifici servizi per agevolare gli spostamenti degli studenti.

1. COLLEGAMENTO AUTOSTAZIONE – VIA TUORO CAPPUCCINI

Sarà garantito un servizio con le seguenti fasce orarie:

• Andata: dalle ore 07:25 alle ore 08:00.

• Ritorno: dalle ore 13:10 alle ore 15:10.

2. COLLEGAMENTO CON IL LICEO DI ATRIPALDA

Per gli studenti diretti al Liceo di Atripalda, presso il capolinea di Bellizzi Irpino sarà garantita, alle ore 07:35, la coincidenza con il collegamento diretto al Liceo.

3. MODIFICA SERVIZIO URBANO – LINEA U10/13AV

La corsa attualmente in partenza da Bellizzi alle ore 07:30 sarà anticipata alle ore 07:25.

Una volta giunta in Piazza Libertà, seguirà il seguente itinerario:

• Corso Europa;

• Via G. Dorso;

• Via Marconi;

• Autostazione di Via Fariello.

SITA SUD

1. CORSE IN PARTENZA DA AVELLINO – VIA RACCORDO AUTOSTRADALE Direzione Solofra / Serino / Montoro / Mercato S.S. / Salerno

Le corse in partenza dall'Autostazione AIR seguiranno il seguente percorso:

• Via G. Marconi (fermata nei pressi dell’ex Pronto soccorso);

• Via G. Dorso;

• Piazza Perugini;

• Via F. Zigarelli (fermata nei pressi del cantiere edile);

• Via G. Acciani (fermata in corrispondenza della palina AIR);

• Via Quattrograna (altezza distributore IP);

• SS7 bis;

• SP24 – Via Tufarole, in direzione Atripalda;

• Via Appia (Atripalda), con effettuazione della fermata prevista;

• Prosecuzione sul percorso tradizionale attraverso il raccordo autostradale.

Le corse in partenza dall'Autostazione AIR delle ore 06:45 e 14:35 seguiranno il seguente percorso:

• Via Colombo;

• Via Sara (fermata Tribunale);

• Via Circumvallazione, (fermata fronte 77 - Asl);

• Corso Umberto I;

• Via Francesco Tedesco;

• Via F. Troncone;

• Via Appia (Atripalda);

• Prosecuzione sul percorso regolare.

Attenzione: anche la corsa delle ore 18:00 in partenza da Avellino (Autostazione AIR) per Salerno effettuerà lo stesso percorso, ma esclusivamente nelle giornate di martedì e giovedì.

Orari delle corse:

06:30 – 06:45 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 12:15 – 13:25 – 14:25 – 14:35 – 15:15 – 16:05 – 18:00 – 20:10.

2. CORSE IN PARTENZA DA AVELLINO – VIA SS88 Direzione Contrada / Forino / Montoro / Mercato San Severino / Fisciano / Salerno

Le corse in partenza dall'Autostazione AIR seguiranno il percorso:

• Via G. Marconi (fermata all’altezza dell’ex Pronto soccorso);

• Via G. Dorso;

• Piazza Perugini;

• Via F. Zigarelli (fermata);

• Via G. Acciani (fermata in corrispondenza della palina AIR);

• Via Quattrograna (altezza distributore IP);

• Prosecuzione sul percorso regolare via SS88.

Orari delle corse:

05:35 – 06:20 – 06:45 – 06:50 – 07:45 – 07:50 – 08:05 – 08:50 – 09:05 – 10:00 – 10:05 – 10:45 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:10 – 12:40 – 13:20 – 14:00 – 14:15 – 14:20 – 15:00 – 15:25 – 16:00 – 16:05 – 16:45 – 17:30 – 17:45 – 18:05 – 19:00 – 19:10 – 20:20 – 20:40.

3. CORSE IN ORARIO SCOLASTICO

Le corse in arrivo e in partenza da Avellino (Autostazione), durante l'orario scolastico, transiteranno per Via Morelli e Silvati, effettuando le fermate previste in corrispondenza delle paline AIR Campania (fermate previste in entrambe le direzioni di marcia: via Morelli e Silvati 16 nei pressi dell’Istituto “Guido Dorso”, via Morelli e Silvati 108 nei pressi dell’ex Istituto Tecnico Geometri, via Morelli e Silvati antistante ex Istituto Tecnico Geometri, via Morelli e Silvati antistante Parco Palatucci, Rampa S. Maria della Grazie/in corrispondenza della fermata Air).

4. CORSE IN ARRIVO AD AVELLINO – VIA RACCORDO AUTOSTRADALE

Dopo aver effettuato la fermata in Via Appia ad Atripalda, gli autobus seguiranno il percorso:

• Via Tufarole – SP24;

• Intersezione con SS88;

• Svolta a destra sulla SS88 in direzione Avellino;

• Svolta a sinistra sulla SS7 bis, con uscita Rione San Tommaso;

• Via Quattrograna (altezza distributore IP);

• Via G. Acciani (fermata presso la palina AIR);

• Via G. Zigarelli (fermata);

• Piazza Perugini;

• Via G. Dorso;

• Via G. Marconi (fermata presso la palina AIR, all'altezza dell'Istituto D'Agostino);

• Via Moccia;

• Arrivo all'Autostazione (fermata).

5. CORSA SALERNO – AVELLINO DELLE ORE 06:45

La corsa in partenza da Salerno per Avellino, via raccordo autostradale, delle ore 06:45, una volta giunta ad Atripalda in Via Appia, seguirà il percorso:

• Via F. Troncone;

• Via Francesco Tedesco;

• Via Circumvallazione (fermata civ. 77 - Asl);

• Via S. Esposito (Tribunale di Avellino);

• Via Colombo;

• Arrivo all'Autostazione (fermata).

?? 6. CORSE IN ARRIVO AD AVELLINO – VIA SS88

Le corse, giunte in Via Quattrograna (Rione San Tommaso), all'altezza del distributore IP, svolteranno a sinistra su:

• Via G. Acciani (fermata presso la palina AIR);

• Via G. Zigarelli (fermata);

• Piazza Perugini;

• Via G. Dorso;

• Via G. Marconi (fermata presso la palina AIR, all’altezza dell’Istiuto D’Agostino);

• Via Moccia;

• Arrivo all'Autostazione (fermata).

GRUPPO DI MAIO

https://gruppodimaio.it/autolinea-per-avellino/

Le linee continueranno a effettuare il percorso abituale.

La fermata di Campetto S. Rita sarà sostituita dalla fermata in Via Circumvallazione n. 77, nei pressi dell’ASL.

BARTOLINI PULLMAN

https://www.bartolinipullman.it/tpl.php

La fermata sostitutiva di Campetto S. Rita sarà effettuata in Via Carducci, nei pressi del Parcheggio Ex Macello.

1. TRATTA ALTAVILLA – AVELLINO

• Via Tagliamento, presso il Campo CONI;

• Via Tagliamento nei pressi dei civ. 33/35;

• Piazza d'Armi, presso l'ex Carcere Borbonico;

• Via Carducci, di fronte al civ. 39;

• Arrivo presso il parcheggio dello Stadio Partenio-Lombardi (sola sosta tecnica).

2. TRATTA AVELLINO – ALTAVILLA Partenza dal parcheggio dello Stadio Partenio-Lombardi (sola sosta tecnica):

• Via Carducci, di fronte al civ. 39;

• Via Piave, nei pressi dell'ex Istituto Dante Alighieri;

• Via Tagliamento, fronte Campo CONI.

3. TRATTA CAPRIGLIA – AVELLINO

• Strada Comunale Cappuccini, di fronte all'Ospedale Moscati;

• Via Vincenzo Cannaviello;

• Via Carducci;

• Via Carducci, di fronte al civ. 39;

• Arrivo presso il parcheggio dello Stadio Partenio-Lombardi (sola sosta tecnica).

4. TRATTA AVELLINO – CAPRIGLIA Partenza dal parcheggio dello Stadio Partenio-Lombardi (sola sosta tecnica):

• Via Carducci, di fronte al civ. 39;

• Via De Gasperi, presso il civ. 144;

• Strada Provinciale SP 205, di fronte a Campo Genova.

CAPUTO BUS

https://www.caputobus.it/images/PDF/LINEAAVELLINO.pdf

Le linee continueranno a effettuare il percorso abituale.

La fermata di Campetto S. Rita sarà sostituita dalla fermata in Via Circumvallazione n. 77, nei pressi dell’ASL.