Avellino: due giornate dedicate alla memoria delle vittime della strada Sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. La grande opera di Anna Diglio Nardone

In occasione della giornata nazionale e mondiale in ricordo delle vittime della strada, l’asociazione italiana familiari e vittime della strada Aps, sede di Avellino guidata da Anna Diglio Nardone, donna simbolo della prevenzione in Irpinia, promuove due iniziative importanti dedicate alla memoria delle vittime della strada, alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza stradale.

Le iniziative vedranno la partecipazione attiva dei soci della sede AIFVS di Avellino e saranno realizzate in collaborazione con l’associazione ANMIL, gli istruttori Giulio Sesa, Vincenzo Angelo e il professore Cerullo.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2026

Ore 10:30: Celebrazione della Santa Messa in suffragio di tutte le vittime della strada presso il Santuario del Santissimo Rosario di Avellino.

A seguire: Sul sagrato del Santuario si svolgerà il flash mob “Il Silenzio che Grida”, un momento simbolico e particolarmente significativo per ricordare chi ha perso la vita sulla strada e richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza del rispetto delle regole e della responsabilità alla guida.

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2026 – INTERA GIORNATA

Presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino (Avellino) si terrà un incontro formativo e di sensibilizzazione dal titolo:

LA STRADA NON È UN GIOCO. LA VITA NON HA LA RETROMARCIA”.

Un’importante occasione di confronto, riflessione ed educazione stradale, finalizzata a promuovere comportamenti responsabili e a far comprendere quanto le scelte individuali possano incidere sulla vita propria e degli altri.

La scelta dell’AIFVS di portare un momento di formazione e sensibilizzazione anche all’interno di un istituto penitenziario nasce da un principio fondamentale: nessuno deve essere escluso dalla cultura della prevenzione e della sicurezza stradale.

L’educazione, la consapevolezza e la responsabilità non devono conoscere barriere né confini. Anche chi si trova a vivere una condizione di restrizione della libertà ha diritto a momenti di riflessione, crescita e sensibilizzazione.

Entrare in carcere significa portare un messaggio di vita, offrire un’opportunità di consapevolezza e ricordare che ogni persona, indipendentemente dalla propria storia, può diventare protagonista di un cambiamento.

Per l’AIFVS la prevenzione non deve lasciare indietro nessuno: salvare vite significa parlare a tutti, raggiungere ogni luogo e coinvolgere ogni persona.

L’iniziativa sarà realizzata grazie al contributo degli istruttori Giulio Sesa e Vincenzo Angelo, del professor Cerullo e della rete associativa locale AMNIL Pres. Carmine Iannece

Un ringraziamento particolare alla disponibilità della Direttrice Maria Rosaria Casaburo e del Comandante a polizia penitenziaria Tiziana Petrillo, per aver accolto questa iniziativa e reso possibile un momento di incontro e riflessione anche all’interno della realtà carceraria.

UN MESSAGGIO DI RESPONSABILITÀ PER TUTTI

L’AIFVS – Sede di Avellino invita la cittadinanza, le istituzioni e gli organi di informazione a partecipare agli appuntamenti di domenica 15 novembre, per condividere un momento di memoria e riflessione e rafforzare un messaggio che riguarda tutti.

Dietro ogni vittima della strada c’è una vita spezzata, una famiglia ferita, un futuro che non potrà più realizzarsi.

Ricordare non basta: occorre agire, prevenire e promuovere una nuova cultura della responsabilità stradale.

La memoria delle vittime deve trasformarsi in impegno concreto, affinché il dolore delle famiglie diventi occasione di cambiamento e affinché nessun’altra vita venga spezzata per comportamenti irresponsabili.

Perché nessuna famiglia debba più conoscere il dolore di perdere un proprio caro sulla strada. Ricorda, sostieni, agisci!