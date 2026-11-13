Ariano: focus su protocolli operativi e percorsi dedicati in pronto soccorso La due giorni di formazione all'ospedale Frangipane Bellizzi

Dall’inquadramento clinico al declino cognitivo, dalla continuità assistenziale tra ospedale e territorio ai protocolli operativi e percorsi dedicati in pronto soccorso.

Attorno a questi temi si è sviluppata la due giorni di formazione, che si è conclusa oggi, sulla "Gestione integrata del paziente anziano fragile in pronto soccorso", promossa dall’Asl Avellino presso il presidio ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino.

Sono state due giornate di approfondimento e confronto tra professionisti, dedicate a un tema cruciale: l'anziano fragile e la necessità di un percorso strutturato che sappia riconoscerne i bisogni e accompagnarlo in ogni fase dell'assistenza, a partire dal pronto soccorso.

Viene rivolto un ringraziamento a tutti i medici, infermieri, psicologi e farmacisti dell'azienda sanitaria Locale che hanno preso parte a questo percorso di crescita professionale.