Pizza sullo stadio: "Istruttoria finita, risponderemo, ma non accettiamo moniti" Il sindaco: "Daremo la risposta giusta rispetto a quelle che sono state le richieste"

"La scadenza sulla conferenza dei servizi? È stata presentata dall'avvocato, io lascio a lui le considerazioni, ma non sono convinto, non sono d'accordo che ci sia un termine che scade. Noi risponderemo, come ho detto a D'Agostino, in maniera seria e precisa quando lo riterremo opportuno, ma ovviamente lo faremo a brevissimo perché abbiamo completato l'istruttoria. Daremo a D'Agostino la risposta giusta rispetto a quelle che sono state le sue richieste. Ripeto, però, che non accettiamo moniti da nessuno": così si è espresso il sindaco di Avellino, Nello Pizza, alla domande sul progetto presentato in conferenza stampa dall'U.S. Avellino per il nuovo stadio "Partenio-Lombardi", a margine dell'evento di presentazione del libro di Giulio Napolitano "Il mondo sulle spalle".

"Fico ha ribadito il finanziamento"

"Noi e la Regione abbiamo sempre detto la stessa cosa. - ha aggiunto Pizza - Stiamo lavorando su un progetto che prevede un intervento a totale carico del Comune grazie al finanziamento della Regione perché noi, al momento, non avendo risorse, dobbiamo necessariamente affidarci a quello che sarà il finanziamento che avremo dalla Regione. Finanziamento che peraltro Fico non ha assolutamente negato, anzi ha confermato e ha ribadito in una sede istituzionale. Dobbiamo dare assolutamente credito al presidente".