Tragedia sfiorata a Capocastello, crolla solaio di una casa: verifiche in corso Pioggia battente, danni a Mercogliano in una casa disabitata: nessun ferito

Mercogliano – A seguito delle intense precipitazioni che hanno colpito il territorio, si è verificato il cedimento del solaio di un'abitazione disabitata nel borgo di Capocastello. Fortunatamente il crollo è avvenuto esclusivamente verso l'interno della struttura, scongiurando danni a persone, passanti o proprietà adiacenti.

Tragedia sfiorata a Capocastello

Immediato l'intervento sul posto dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, del Sindaco e dell'ingegnere comunale Caporaso. Per garantire la massima incolumità pubblica, il tratto stradale interessato è stato tempestivamente chiuso al transito e si è già provveduto all'installazione di un ponteggio per la completa messa in sicurezza dell'area.

AGGIORNAMENTO VIABILITÀ E SICUREZZA – CAPOCASTELLO

Sul posto sono intervenuti tempestivamente: Vigili del Fuoco Polizia Municipale Il Sindaco e l'Ing. Caporaso dell'Ufficio Tecnico Comunale

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e l'area è già stata messa in sicurezza tramite l'installazione di un apposito ponteggio. Si raccomanda la massima prudenza e il rispetto della segnaletica temporanea.