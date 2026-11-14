Sant'Angelo dei Lombardi: "Entra nel vivo la "Sagra delle Sagre" Enogastronomia, agricoltura, artigianato, prodotti tipici, turismo

Entra nel vivo la rassegna interregionale di enogastronomia, agricoltura, artigianato, prodotti tipici, turismo nella terra del cratere a Sant'Angelo dei Lombardi.

L'appuntamento partito ieri sera, si tiene tra il centro storico, Piazza De Sanctis e aree circostanti, fino adomani, domenica 15 novembre 2026.

Oggi sabato 14 novembre, primo pomeriggio, sarà presente Antonio Corbo, giornalista di grande spessore e diffusa stima, per anni riferimento del quotidiano "La Repubblica".

"Ha accompagnato e sostenuto la nostra manifestazione con consigli, suggerimenti con articoli e con la bellissima iniziativa "La Città della Domenica".

Sempre nel primo pomeriggio sarà a Sant'Angelo dei Lombardi, in visita alla Sagra delle Sagre, Maria Carmela Serluca, assessore regionale all'agricoltura della Regione Campania. Dopo la visita agli stand seguirà un breve incontro pubblico presso la sede della Pro Loco.

Tony Lucido: "A nome personale e della Pro Loco Alta Irpinia di Sant'Angelo dei Lombardi, siamo onorati di invitare tutti a questo straordinario evento. Vi spettiamo".