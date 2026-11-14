Dramma povertà: è il giorno della colletta alimentare in Campania Associazioni di volontariato in prima linea all'ingresso dei vari supermercati

E' il giorno della colletta alimentare in Campania. Associazioni di volontariato in prima linea all'ingresso dei vari supermercati, per raccogliere cibo da donare a chi è in difficoltà. Iniziativa giunta quest'anno alla 30esima edizione.

La foto che vedete è stata scattata all'Iper Futura di Grottaminarda, uno dei punti di raccolta del "Banco Alimentare". Da Avellino ad Ariano Irpino e al resto della provincia. Si andrà avanti così per tutta la giornata.

Tra i gesti commoventi quello di un volontario, che ha donato un pezzo di pane ad una giovane mamma di colore con il proprio bimbo di pochi mesi nel passeggiono in cerca di aiuti accanto alla postazione dell'associazione "Impegno e solidarietà" di Flumeri.

L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i Punti Vendita aderenti della Grande Distribuzione Organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita

I poveri dei nostri giorni sono i dimenticati e gli emarginati: derubati di una parola e di un volto, oltre che del pane. Possano costoro incontrare il Figlio di Dio che a tutti si fa prossimo senza trascurare nessuno. L’incontrino anzitutto in coloro che si dicono cristiani.

Quest’anno, il messaggio guida della Colletta Alimentare è tratto dal Messaggio del Santo Padre Leone XIV per la X Giornata Mondiale dei Poveri.



Un passaggio che Banco Alimentare e Banco Farmaceutico hanno scelto di condividere per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e la Giornata di Raccolta del Farmaco, per ribadire l'unità d’intento e di azione tra i due Banchi nel servizio a chi è in difficoltà.