Avellino, tonno adulterato: due rinvii a giudizio e sette patteggiamenti Per i due che hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario il processo inizierà a febbraio

di Paola Iandolo

“Truccavano” il tonno, aggiungendo additivi “non consentiti” per “esaltarne aspetto e colore”: si è chiusa l'udienza preliminare con due indagati rinviati a giudizio e sette condanne. Il processo per i due che hanno scelto il rito ordinario inizierà il 10 febbraio 2027 e sono difesi dagli avvocati Nello Pizza e Domenico Carchia.

Per due posizioni è stata emessa la sentenza di assoluzione dalle accuse di associazione per delinquere, mentre sono stati condannati per altri reati ad un anno e sei mesi, pena sospesa. Sul punto il gup ha accolto la linea difensiva degli avvocati Fabio Tulimiero e Damiano Balestrieri. Gli altri imputati - difesi dagli Paolo Roca, Raffaele Tecce, Francesco Costanza, Danilo Iacobacci - hanno patteggiato con pene che vanno da un massimo di due anni ad un minimo di un anno. Per tutti pena sospesa.

La ricostruzione

Sostanze che di fatto lo rendevano “nocivo” per la salute provocando oltre trenta intossicazioni alimentari. A fermare la presunta associazione a delinquere sono stati i Nas di Bari, coordinati dalla procura di Trani, che nel 2023 hanno effettuato i controlli in due aziende ittiche di Bisceglie, un laboratorio di Avellino e in una società di consulenza. Al centro dell’inchiesta sono finite le aziende Ittica Zu Pietro Srl e della Izp processing, del laboratorio Innovatio Srl di Avellino e della società di consulenza Studio summit Srl di Avellino.

Le accuse

Ai sei irpini - insieme ad altri 12 indagati pugliesi - gli inquirenti contestano di aver preso parte all’associazione a delinquere per favorire la commercializzazione del tonno adulterato. In particolare il responsabile (dell'epoca) dell’assicurazione Qualità presso la Ittica Zu Pietro srl., nonché legale rappresentante della Innovatio srl ed amministratore di fatto del laboratorio Studio Summit srl (entrambe con sede ad Avellino) oltre a procurare illegittimamente alla Ittica Zu Pietro srl quantitativi di nitrito di sodio, rafforzava il disegno criminoso dei clienti, consentendo loro di commercializzare il tonno adulterato, garantendo che avrebbe provveduto ad occultare o alterare eventuali valori superiori alle prescrizioni normative risultanti dai laboratori analisi o comunque di falsificare con appositi programmi informatici, i certificati redatti da altri laboratori accreditati in modo da non far trovare nitrati e nitriti nei campioni e ponendo effettivamente in essere le predette condotte anche con la collaborazione materiale dei dipendenti delle società da lui gestite.