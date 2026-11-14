Ariano e il grande sogno di Enrico: si parte finalmente per New York Una straordinaria rete di solidarierà che ha permesso di raccogliere oltre 91.000 euro

"Non poteva mancare oggi il saluto ad Enrico, l’impresa più importante dei miei 50 anni: toccare il cuore delle persone. Ore 6:00 si parte, torna vincitore".

Lo scrive Marica Grande tra le artefici principali della straordinaria raccolta fondi che ha toccato incredibilmente quota 91.000 euro ad Ariano Irpino, grazie alla grande solidarietà della gente, a sostegno di Enrico Ceruolo, il 25enne arianese costretto su una sedia a rotelle a causa delle conseguenze di una puntura di zecca

Il giorno tanto atteso è arrivato. Domani 15 novembre finalmente si parte. Enrico parte per realizzare quello che sei anni fa era solo un sogno.

"Un sogno nato molto prima che le nostre strade si incontrassero. Il 17 novembre avrà l'accesso in clinica per la visita con la dottoressa Claudia Cooke dove effettuerà gli esami di routine e verrà sottoposto al primo trattamento. Stessa cosa farà il giovedì successivo e poi potrà proseguire a casa per altri due mesi".

Con Enrico, parte virtualmente domani il cuore di ogni arianese che ha creduto fino in fondo in questa grande sfida.

La dottoressa Cooke ha detto di essere felice di poter curare un italiano e di comprendere discretamente la lingua italiana. Ad aspettare Enrico a New York ci sarà Marinella Grande, che ha fatto da tramite con la clinica in questi mesi e accompagnerà Enrico in questo percorso estero, Marinella ha anche provveduto a garantire lei per Enrico con la clinica, sottoscrivendo la modulistica necessaria.

La rete di solidarietà che si è creata è forse il più grande successo di questa operazione, ora però bisogna portare a casa il risultato. "Grazie a quanti ci hanno dato fiducia e a quanti continuano a farlo".

Una comunicazione importante riguarda la gara di solidarietà

Per il momento non sono più necessarie donazioni per Enrico. La somma raccolta coprirà le spese necessarie per il primo accesso in clinica. "Per ora - ha affermato Marica Grande - sospendiamo la raccolta. Se in futuro serviranno ulteriori fondi per nuovi ricoveri a New York, vi chiederemo nuovamente aiuto con trasparenza".

