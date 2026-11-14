Leopoldo, ad Avellino il tempo si ferma tra piccoli morsi e sapori ricercati Dall’aperitivo ai distillati del dopocena, passando per i salumi iberici: un'esperienza da gustare

Ci sono novità che non stravolgono un'identità, ma ne arricchiscono il percorso. È quello che accade da Leopoldo, nel cuore di Avellino, dove la proposta si evolve mantenendo intatta la sua filosofia: offrire agli ospiti un'occasione per rallentare, stare bene e godersi il piacere della degustazione.

La nuova idea prende forma già dall'aperitivo, con i “piccoli morsi” di Omar, disponibili dalle 18 alle 21. Una formula che racconta un modo diverso di vivere questo momento della giornata, dando spazio alla qualità degli assaggi e alla possibilità di accompagnarli con una selezione di vini e cocktail.

Dopo l'aperitivo, una proposta che può sostituire la cena

Quando l'aperitivo lascia spazio alla sera, Leopoldo propone un'altra formula: non una cena nel senso tradizionale del termine, ma una selezione di piatti e degustazioni che possono tranquillamente diventare un'alternativa alla classica esperienza al ristorante.

Tra le novità più interessanti spicca la presenza dei salumi iberici, protagonisti di una selezione attenta alla qualità e alla provenienza dei prodotti. Una proposta che punta a valorizzare materie prime ricercate e a offrire agli ospiti un'esperienza gastronomica diversa, da accompagnare con il giusto calice o con un distillato selezionato. Perché anche il modo in cui si abbina e si degusta un prodotto fa parte dell'esperienza.

Rum, whisky, tequila e mezcal: il piacere di una selezione ricercata

Una delle anime di Leopoldo è rappresentata dalla sua bottigliera. Il locale mette a disposizione una vasta gamma di distillati, con particolare attenzione a rum, whisky, tequila e mezcal.

Una proposta pensata per chi ama esplorare sapori, profumi e sfumature differenti, ma anche per chi desidera avvicinarsi a questo mondo attraverso nuove degustazioni.

E per chi desidera concludere la serata con una piccola coccola, non manca un abbinamento semplice ma goloso: cantucci e cioccolata fondente firmata Dolciarte. Un finale che unisce il piacere della tradizione a una selezione di qualità del territorio.

Uno spazio per chi cerca tranquillità e per piccoli eventi privati

Leopoldo si rivolge a una clientela adulta, che cerca un ambiente curato, riservato e lontano dal caos dei locali più rumorosi. Uno spazio in cui incontrarsi, conversare e concedersi una serata diversa, senza rinunciare alla qualità dell'offerta e all'attenzione per l'accoglienza.

Il locale è inoltre disponibile per l'organizzazione di piccoli eventi privati e appuntamenti aziendali, con la possibilità di vivere gli ambienti in una dimensione più riservata e personalizzata.

Per questo motivo, considerata anche la particolare attenzione dedicata all'accoglienza, la prenotazione è sempre gradita.