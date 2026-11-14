Avellino, cagnolino smarrito: salvato tra le auto dalla polizia municipale Decisivo l'aiuto dei passanti e dei social

Un lieto fine nel cuore del capoluogo irpino grazie alla prontezza della Polizia Municipale di Avellino, alla collaborazione dei cittadini e al tam-tam sui social network.

Un cagnolino smarrito e visibilmente spaesato è stato messo in salvo dagli agenti e riconsegnato al suo legittimo proprietario dopo aver vagato per diverse strade del centro cittadino.



Tutto è iniziato lungo Corso Vittorio Emanuele, dove alcuni cittadini hanno segnalato a una pattuglia dei Caschi Bianchi in transito la presenza dell'animale. Il cane appariva spaventato e disorientato, ma le sue ottime condizioni di salute, il pelo curato e la presenza di un collare hanno fatto subito comprendere agli agenti della Polizia Locale che non si trattasse di un randagio, bensì di un animale domestico appena fuggito o smarrito.



Per evitare che il cagnolino potesse finire sotto le auto in transito, gli operatori della Municipale hanno avviato un delicato monitoraggio a distanza, seguendone gli spostamenti senza spaventarlo ulteriormente. Il percorso dell'animale si è snodato tra Corso Vittorio Emanuele, via Gussoni, via De Concilii e via Cristoforo Colombo.



Fondamentale si è rivelato il supporto di alcuni passanti, che hanno collaborato con la pattuglia per circoscrivere l'area e impedire che il cane si allontanasse verso arterie più trafficate. Parallelamente, gli agenti hanno avviato una rapida ricerca su Facebook, riuscendo a individuare in breve tempo un post di smarrimento che ritraeva proprio quell'esemplare.



Attraverso l'annuncio è stato possibile contattare prima l'associazione che aveva diffuso l'appello e, subito dopo, risalire al legittimo proprietario.

Dalle informazioni raccolte dagli agenti è emerso che il cagnolino si era allontanato da Contrada Bosco dei Preti, percorrendo una discreta distanza prima di raggiungere il centro. L'animale, in buone condizioni, è stato infine riaffidato all'abbraccio del suo padrone.