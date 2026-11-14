Avellino, cagnolino smarrito: salvato tra le auto dalla polizia municipale

Decisivo l'aiuto dei passanti e dei social

avellino cagnolino smarrito salvato tra le auto dalla polizia municipale

Fondamentale si è rivelato il supporto di alcuni passanti, che hanno collaborato con la pattuglia per circoscrivere l'area e impedire che il cane si allontanasse verso arterie più trafficate...

Avellino.  

Un lieto fine nel cuore del capoluogo irpino grazie alla prontezza della Polizia Municipale di Avellino, alla collaborazione dei cittadini e al tam-tam sui social network.

Un cagnolino smarrito e visibilmente spaesato è stato messo in salvo dagli agenti e riconsegnato al suo legittimo proprietario dopo aver vagato per diverse strade del centro cittadino.

Tutto è iniziato lungo Corso Vittorio Emanuele, dove alcuni cittadini hanno segnalato a una pattuglia dei Caschi Bianchi in transito la presenza dell'animale. Il cane appariva spaventato e disorientato, ma le sue ottime condizioni di salute, il pelo curato e la presenza di un collare hanno fatto subito comprendere agli agenti della Polizia Locale che non si trattasse di un randagio, bensì di un animale domestico appena fuggito o smarrito.

Per evitare che il cagnolino potesse finire sotto le auto in transito, gli operatori della Municipale hanno avviato un delicato monitoraggio a distanza, seguendone gli spostamenti senza spaventarlo ulteriormente. Il percorso dell'animale si è snodato tra Corso Vittorio Emanuele, via Gussoni, via De Concilii e via Cristoforo Colombo.

Fondamentale si è rivelato il supporto di alcuni passanti, che hanno collaborato con la pattuglia per circoscrivere l'area e impedire che il cane si allontanasse verso arterie più trafficate. Parallelamente, gli agenti hanno avviato una rapida ricerca su Facebook, riuscendo a individuare in breve tempo un post di smarrimento che ritraeva proprio quell'esemplare.

Attraverso l'annuncio è stato possibile contattare prima l'associazione che aveva diffuso l'appello e, subito dopo, risalire al legittimo proprietario.

Dalle informazioni raccolte dagli agenti è emerso che il cagnolino si era allontanato da Contrada Bosco dei Preti, percorrendo una discreta distanza prima di raggiungere il centro. L'animale, in buone condizioni, è stato infine riaffidato all'abbraccio del suo padrone.

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