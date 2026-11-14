Ariano, pubblica illuminazione in tilt a causa degli scavi: appello di Sommariva E' indirizzata al sindaco, area tecnica e polizia municipale

"Da molto tempo ormai, dopo i lavori di scavo nel piazzale (fibra ottica), a tutt'oggi non è funzionante l'impianto di pubblica illuminazione, dal lato adiacente ex deposito Air, nonostante le mie precedenti, tempestive e numerose segnalazioni fatte a mezzo pec, senza aver alcun riscontro, l'ultima trasmessa lo scorso 21/09/2026". Ad intervenire ancora una volta con una ennesima lettera è Ettore Sommariva.

Si chiede urgente sopralluogo e l'intervento della ditta di manutenzione elettrica per il ripristino dell'impianto e la sostituzione delle eventuali lampade non funzionanti, per motivi di sicurezza, considerato la frequentazione di persone e la presenza di plessi scolastici e passaggi pedonali, non visibili, senza illuminazione".

Sommariva sollecita infine il rifacimento della segnaletica orizzontale completamente usurata e non visibile lungo tali strade comunali.