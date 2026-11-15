Avellino, Confcommercio consegna al sindaco le chiavi dei negozi che chiudono Domani l'iniziativa che punta a rilanciare il commercio nelle città

Domani presso la sede di Avellino di Confcommercio (Via C. Barone, 4 - Avellino) alle ore 10 si terrà la manifestazione campana della mobilitazione nazionale promossa da Confcommercio contro la desertificazione commerciale delle città.

Per i negozi di prossimità una crisi senza fine

Confcommercio non si limita a segnalare la crisi dei negozi e a consegnare le chiavi dei locali chiusi: propone a ogni Sindaco di trasformare quel gesto simbolico in un patto concreto, da firmare insieme il giorno della mobilitazione nazionale, e chiede al Governo di dare a quei patti risorse certe e una cornice nazionale di visione lunga, dove le imprese di prossimità, e le loro rappresentanze, contribuiscono in misura determinante alla costruzione di città vitali e attrattive.

Anche il sindaco Pizza all'iniziativa

L’evento si svolgerà presso la sede di Avellino di Confcommercio (Via C. Barone, 4 - Avellino) alle ore 10.

Saranno presenti il sindaco di Avellino Nello Pizza, il presidente di Confcommercio Campania Pasquale Russo, il presidente di Confcommercio Avellino Oreste La Stella e la responsabile della sede Tania Addesa (gli ultimi tre nella foto).

