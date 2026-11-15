Finito l'incubo per l'avellinese Echenagucia, in cella in Venezuela dal 2024 L'imprenditore irpino era detenuto in un carcere di massima sicurezza per motivi politici

E’ finita la lunga detenzione di Daniel Enrique Echenagucia Vallenilla, imprenditore italo-venezuelano originario dell'Avellinese, scarcerato dopo oltre due anni in cella in Venezuela.

Ad annunciare la notizia è stata la Farnesina precisando che Echenagucia dopo essere stato scarcerato "è stato accolto presso il Consolato Generale d'Italia a Caracas".

L'imprenditore irpino era rinchiuso in un carcere di massima sicurezza

L’imprenditore irpino era stato rinchiuso in un carcere di massima sicurezza di El Rodeo, una prigione che ospita numerosi oppositori politici del regime venezuelano.

Un ruolo nella liberazione di Echenagucía è stato svolto dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che ha facilitato il rilascio e si è occupato di verificare le sue condizioni di salute dopo il lungo periodo di detenzione. Il personale della Croce Rossa, riferisce il ministero degli Esteri, «ha effettuato un check-up medico e verificato le condizioni psico-fisiche del connazionale». «Il Consolato Generale sta prestando assistenza al connazionale, che lascerà presto il Paese», conclude la Farnesina.

47 anni è originario di Avellino: è in buone condizioni

Daniel Echenagucía è un imprenditore di 47 anni originario di Avellino e detenuto in regime di isolamento in Venezuela dal 2 agosto del 2024, pochi giorni dopo le contestate elezioni presidenziali del 28 luglio che avevano sancito la rielezione di Nicolás Maduro. Secondo quanto riferito dalla famiglia gli sono stati attribuiti i reati di terrorismo, associazione a delinquere e tradimento della patria. Il motivo concreto dell’arresto, però, resta oscuro. Echenagucía è considerato un prigioniero politico dalle organizzazioni per i diritti umani.