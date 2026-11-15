Monteforte Irpino ricorda Antonio Annarumma, il giovane agente morto 57 anni fa Le celebrazioni si svolgeranno giovedì 19 novembre

Memoria, riconoscenza e impegno civile. Sono questi i valori al centro delle celebrazioni in programma giovedì 19 novembre 2026 a Monteforte Irpino, in occasione del 57° anniversario della scomparsa di Antonio Annarumma, il giovane Agente di Pubblica Sicurezza originario del paese irpino, caduto a Milano nel 1969 durante il servizio.

Una ricorrenza che l'Amministrazione comunale ha scelto di trasformare in un momento di riflessione collettiva, ma anche in un'occasione per rafforzare il legame tra la comunità e la storia di uno dei suoi figli. Annarumma, prima giovane vittima degli Anni di Piombo, è stato insignito nel 2009 della Medaglia d'Oro al Merito Civile alla memoria. Il suo sacrificio continua a rappresentare un simbolo di coraggio, senso del dovere e fedeltà alle istituzioni democratiche.

Per l'occasione, il Comune ha promosso il progetto “Antonio Annarumma: Memoria, Radici e Futuro”, un percorso che punta a superare la dimensione della semplice commemorazione, attraverso interventi concreti destinati a lasciare un segno duraturo sul territorio. Tra le iniziative previste figurano la riqualificazione dell'area verde di Palazzo Loffredo, che diventerà il “Parco Loffredo – Giardino Antonio Annarumma”, la realizzazione di un busto commemorativo, un archivio digitale dedicato alla sua figura, percorsi educativi per le scuole e una borsa di studio.

Particolarmente significativa sarà la partecipazione dell'Istituto Comprensivo “S. Aurigemma”, che coinvolgerà circa cento alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado e della Scuola Primaria Montessori. Un contributo importante, frutto di un lavoro condiviso tra dirigenza scolastica, docenti, studenti e famiglie, con l'obiettivo di rendere i più giovani protagonisti attivi della trasmissione della memoria.

Musica, canto, poesia, scrittura e arte saranno i linguaggi attraverso i quali bambini e ragazzi racconteranno il valore della storia di Annarumma e i principi di legalità, rispetto e convivenza civile. Gli studenti della scuola secondaria proporranno esecuzioni strumentali, letture e componimenti, tra cui una “Lettera ad Annarumma”, un dipinto accompagnato dalla spiegazione del suo significato, lapbook e cartelloni tematici.

Spazio anche alla presentazione del video “Condividi il rispetto”, dedicato all'importanza del rispetto reciproco e della convivenza civile. Protagonisti saranno inoltre gli alunni dell'indirizzo musicale, che accompagneranno le celebrazioni con le proprie esecuzioni.

Non mancherà il contributo dei piccoli alunni della Scuola Primaria Montessori, impegnati in riflessioni sulla legalità e sul sacrificio del giovane agente, nella recitazione della poesia “Il seme della giustizia”, nella lettura di una lettera dal futuro e in ulteriori elaborati poetici.

Un percorso educativo che dimostra come il ricordo possa diventare uno strumento per parlare alle nuove generazioni, aiutandole a comprendere il valore delle istituzioni e il significato dell'impegno civile.

L'Amministrazione comunale ha rivolto un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica Filomena Colella, ai docenti, agli alunni e alle famiglie dell'Istituto Comprensivo “S. Aurigemma” per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nella preparazione dell'iniziativa.

«Ricordare Antonio Annarumma significa rendere omaggio a un giovane montefortese che ha sacrificato la propria vita al servizio dello Stato e delle istituzioni democratiche», dichiara il sindaco Fabio Siricio. «La sua storia appartiene alla memoria collettiva della nostra comunità e rappresenta un patrimonio di valori che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere. Con queste celebrazioni vogliamo ribadire la riconoscenza di Monteforte Irpino verso uno dei suoi figli migliori, trasformando il ricordo in un impegno concreto per il futuro, soprattutto per i nostri giovani».

Sulla stessa linea l'assessore Elisabetta Iannaccone, promotrice del progetto, che sottolinea la volontà di costruire un'iniziativa capace di andare oltre la singola giornata commemorativa.

«Abbiamo voluto costruire un progetto che non si esaurisse in una singola giornata commemorativa, ma che fosse capace di lasciare segni tangibili e duraturi nel nostro territorio e nelle coscienze delle nuove generazioni», afferma Iannaccone. «Il giardino dedicato ad Antonio Annarumma sarà un luogo di memoria, raccoglimento e condivisione, mentre i percorsi didattici, l'archivio digitale e la borsa di studio contribuiranno a mantenere vivo il suo esempio. Custodire la memoria significa anche educare alla legalità, al rispetto delle istituzioni e al valore della democrazia».

Il programma della giornata

Le celebrazioni si svolgeranno giovedì 19 novembre secondo il seguente programma:

Ore 9:30: accoglienza istituzionale presso la Casa comunale e firma del Libro d'Onore.

Ore 10:00: Santa Messa presso la Chiesa Maria Santissima del Rosario.

Ore 11:00: cerimonia commemorativa nella Sala Consiliare del Comune di Monteforte Irpino.

A seguire: inaugurazione del giardino intitolato ad Antonio Annarumma, svelamento del busto commemorativo, deposizione della corona d'alloro ed esecuzione del Silenzio.

L'Amministrazione comunale invita cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni a prendere parte alla giornata.

A 57 anni dalla sua scomparsa, Monteforte Irpino si prepara dunque a rinnovare il proprio omaggio ad Antonio Annarumma. Un appuntamento che non vuole essere soltanto un doveroso ricordo del passato, ma anche un'occasione per consegnare alle nuove generazioni una testimonianza di coraggio e responsabilità. Perché la memoria, quando diventa cultura, educazione e partecipazione, continua a vivere nel presente e a costruire il futuro di una comunità.