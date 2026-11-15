Scarcerato l'imprenditore Echenagucia, tanta gioia a Santo Stefano del Sole In prima linea si era schierato il sindaco Gerardo Santoli

Dopo l'annuncio della liberazione dell'imprenditore italo-venezuelano con origini irpine Daniel Echenagucia scarcerato in Venezuela dopo oltre due anni di prigionia. Nel piccolo comune irpino - al quale l'uomo è profondamente legato - la notizia è stata accolta con grande commozione da parte dei concittadini e dell'Amministrazione comunale. Si chiude finalmente un incubo - si sottolinea in una nota dell'Amministrazione comunale - durato oltre ventisette mesi con una detenzione iniziata all'indomani delle elezioni Presidenziali del 2024.

Echenagucia era stato arrestato il 2 agosto 2024 - nel pieno della crisi post-elettorale che aveva colpito il Paese sudamericano - ad un posto di blocco della Guardia nazionale bolivariana a Valencia, nello Stato di Carabobo, mentre viaggiava in auto con la moglie e i due figli.

Secondo il rapporto dell'organizzazione non governativa Foro Penal, che monitora la situazione dei detenuti politici nel Paese sudamericano, gli erano stati contestati i reati di cospirazione, associazione per delinquere, terrorismo, finanziamento del terrorismo e tradimento della Patria. Da quel momento, l'imprenditore era stato trasferito nel carcere di Rodeo I, una struttura nota per le rigide condizioni detentive, dove è stato trattenuto in regime di isolamento.

Durante tutto il periodo della prigionia, il comune irpino non ha mai smesso di far sentire la propria vicinanza. In prima linea si era schierato il sindaco di Santo Stefano del Sole, Gerardo Santoli, che in sinergia con il deputato Fabio Porta (Pd) e la rete diplomatica aveva promosso diverse iniziative e appelli formali al Governo italiano per sbloccare l'impasse giudiziaria e garantire il rispetto dei diritti umani del connazionale.