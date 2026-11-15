Qualità della vita, Avellino prima in Campania ma solo 73ª in Italia Classifica ItaliaOggi 2026 premia l'Irpinia per la sicurezza. Migliorano anche Salerno e Benevento

Avellino è la provincia della Campania con la migliore qualità della vita, ma il primato regionale non basta a cancellare il divario con il resto d'Italia. La provincia irpina conquista il 73° posto nella classifica nazionale del 2026, guadagnando quattro posizioni rispetto al 77° dell'anno precedente. Un avanzamento che la porta davanti a Salerno, Benevento, Caserta e Napoli, confermando una maggiore tenuta su alcuni indicatori fondamentali, a cominciare dalla sicurezza.

È quanto emerge dalla ventottesima edizione dell'indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. Uno studio che prende in esame 107 province attraverso 92 indicatori distribuiti in nove ambiti, dal lavoro alla sanità, dall'ambiente all'istruzione, fino alla sicurezza e alle opportunità economiche.

La fotografia della Campania resta però problematica. Tutte e cinque le province si collocano nella seconda metà della graduatoria nazionale. Nessuna riesce a raggiungere il gruppo dei territori nei quali la qualità della vita viene giudicata buona o accettabile.

Avellino guadagna quattro posizioni e guida la Campania

Il risultato più significativo per l'Irpinia è il miglioramento nella sicurezza. Avellino raggiunge il decimo posto nazionale nella categoria reati e sicurezza, recuperando ben 17 posizioni rispetto al 27° posto del 2025.

Un dato che colloca il territorio tra le realtà italiane con le migliori condizioni sotto il profilo degli indicatori di criminalità e sicurezza considerati dalla ricerca.

Positivo anche il risultato ambientale. Avellino si piazza al 45° posto nazionale, ottenendo il miglior posizionamento tra le cinque province campane. Un risultato che contribuisce a rafforzare il primato irpino nella classifica generale.

Nella dimensione del sistema salute la provincia occupa invece la 42ª posizione, mentre nell'istruzione e formazione si attesta al 58° posto.

Sono risultati che mostrano come il territorio riesca a conservare condizioni relativamente favorevoli in alcuni servizi e negli indicatori legati alla vivibilità, pur senza raggiungere i livelli delle province più sviluppate del Paese.

La graduatoria complessiva restituisce dunque l'immagine di una provincia che migliora, ma che rimane ancora distante dalla fascia medio-alta nazionale.

Lavoro, redditi e demografia frenano l'Irpinia

Il principale limite della provincia di Avellino riguarda le opportunità economiche e la capacità di trattenere popolazione.

Nella categoria affari e lavoro, l'Irpinia si colloca al 78° posto nazionale. Il dato è in miglioramento di cinque posizioni rispetto all'anno precedente, ma continua a evidenziare una distanza significativa dalle province del Centro-Nord.

Ancora più difficile è il quadro relativo al reddito e alla ricchezza, dove Avellino occupa l'86ª posizione.

Si tratta di indicatori che fotografano la debolezza economica di un territorio caratterizzato da un tessuto produttivo frammentato e da difficoltà nella creazione di occasioni occupazionali stabili.

Preoccupa soprattutto il risultato della dimensione popolazione. La provincia scende all'83° posto, perdendo 17 posizioni rispetto alla precedente rilevazione.

È uno dei peggioramenti più evidenti registrati dall'Irpinia nelle diverse categorie analizzate e richiama questioni strutturali come l'invecchiamento demografico, la riduzione della popolazione e la difficoltà di trattenere i giovani.

Il dato complessivo evidenzia quindi una contraddizione: Avellino si distingue nella sicurezza e mantiene risultati relativamente migliori rispetto ad altre province campane, ma continua a essere penalizzata dalle debolezze economiche e demografiche.

Salerno a un passo da Avellino, Benevento conquista un primato nazionale

Alle spalle di Avellino si colloca Salerno, che raggiunge il 74° posto nella classifica generale.

La provincia salernitana guadagna sette posizioni rispetto all'81° posto del 2025, registrando un miglioramento più consistente di quello irpino.

Tra i risultati migliori figurano il 29° posto nella categoria turismo, intrattenimento e cultura, il 43° nel sistema salute e il 46° nella sicurezza sociale.

Resta invece difficile il quadro occupazionale, con Salerno all'88° posto nella dimensione affari e lavoro.

A seguire c'è Benevento, che sale dal 86° al 79° posto, recuperando sette posizioni.

Il territorio sannita si distingue soprattutto per un risultato di rilievo nazionale: il primo posto assoluto nella sicurezza sociale, dopo il 50° posto dell'anno precedente.

Benevento conquista inoltre il settimo posto nella categoria reati e sicurezza, migliorando sensibilmente rispetto alla precedente rilevazione.

Il risultato sannita dimostra che anche le province meridionali possono raggiungere posizioni di eccellenza in singoli ambiti, pur continuando a incontrare difficoltà nelle graduatorie complessive.

Il confronto tra Avellino, Salerno e Benevento mostra tre territori che migliorano, ma con caratteristiche differenti. L'Irpinia mantiene il primato regionale grazie a un insieme più equilibrato di risultati, Salerno beneficia anche della propria attrattività turistica e Benevento registra una performance particolarmente significativa nella sicurezza sociale.

Caserta resta indietro, Napoli ferma al 98° posto

Più distante è Caserta, che occupa la 91ª posizione nazionale, guadagnando due posti rispetto al 2025.

La provincia casertana continua a mostrare difficoltà soprattutto sul fronte economico. Nella dimensione affari e lavoro scende al 103° posto, mentre per reddito e ricchezza si colloca al 101°.

Il risultato migliore arriva dalla sicurezza sociale, con il 38° posto, mentre nella categoria popolazione Caserta raggiunge la 45ª posizione.

Ancora più critica la situazione di Napoli, che resta ferma al 98° posto su 107 province, confermando esattamente il piazzamento dell'anno precedente.

Il capoluogo campano presenta contrasti particolarmente marcati. Da una parte conquista il nono posto nazionale nel turismo, intrattenimento e cultura, confermando una forte capacità di attrazione. Dall'altra continua a occupare le ultime posizioni in alcuni degli indicatori fondamentali per il benessere quotidiano.

Napoli è 104ª per ambiente, 105ª per affari e lavoro e 99ª per istruzione e formazione.

Una situazione che evidenzia come la crescita delle presenze turistiche e la rilevanza culturale non si traducano automaticamente in un miglioramento generale delle condizioni di vita.

Bolzano prima in Italia, il Sud resta nelle ultime posizioni

A livello nazionale, la classifica del 2026 è guidata da Bolzano, che conquista il primo posto superando Milano, scesa in seconda posizione.

Sul terzo gradino del podio si conferma Bologna, seguita da Padova e Trento. Ai vertici prevalgono dunque le province del Nord, con risultati particolarmente favorevoli negli indicatori economici, ambientali e nei servizi.

All'estremo opposto si trova Taranto, ultima al 107° posto, dopo aver perso sei posizioni rispetto al 2025. La precedono Crotone, 106ª, e Foggia, 105ª.

La prima provincia del Mezzogiorno a comparire nella graduatoria è Isernia, al 67° posto, mentre tutte le 21 province inserite nel gruppo con qualità della vita insufficiente appartengono al Sud e alle Isole.

Il divario territoriale rimane quindi uno dei principali elementi emersi dall'indagine.

Nel Nord-Est tutte le 22 province si collocano nelle fasce considerate buone o accettabili. Nel Nord-Ovest sono 19 su 25, mentre nell'Italia centrale raggiungono questo risultato 18 province su 22.

Nel complesso, la qualità della vita viene giudicata buona o accettabile in 60 province italiane su 107, lo stesso numero registrato nel 2025.

La Campania migliora, ma non riesce a colmare il divario

Il quadro regionale presenta segnali di recupero, ma non una vera inversione di tendenza.

Avellino guadagna quattro posizioni, Salerno e Benevento sette, Caserta due. Napoli resta invece stabile.

Tutte le province campane continuano a essere penalizzate da difficoltà che interessano, con intensità differenti, il mercato del lavoro, i redditi, la qualità ambientale e l'accesso alle opportunità di crescita.

La ricerca mette in evidenza anche un aspetto importante: i risultati migliori in un singolo ambito non sono sufficienti a determinare una posizione elevata nella classifica complessiva.

Benevento è prima in Italia per sicurezza sociale, ma soltanto 79ª nella graduatoria generale. Napoli è nona per turismo, ma 98ª per qualità della vita. Avellino raggiunge il decimo posto nella sicurezza, ma resta 73ª nel risultato complessivo.

La distanza tra le singole eccellenze e il quadro generale rappresenta uno degli elementi più significativi dell'indagine.

Il primato di Avellino e le sfide per il futuro dell'Irpinia

Per Avellino il primo posto in Campania costituisce un risultato positivo, soprattutto perché accompagnato da un miglioramento rispetto all'anno precedente.

Ma il 73° posto nazionale indica che il percorso per avvicinarsi agli standard delle province italiane con una migliore qualità della vita resta ancora lungo.

La sicurezza e le condizioni ambientali rappresentano punti di forza da preservare. Sul versante opposto, le criticità economiche e demografiche richiedono interventi capaci di creare nuove opportunità occupazionali, rafforzare i servizi e contrastare l'abbandono del territorio.

La perdita di posizioni nella dimensione popolazione è un segnale particolarmente importante per una provincia nella quale lo spopolamento delle aree interne rappresenta una delle principali sfide sociali ed economiche.

La classifica ItaliaOggi non misura soltanto il benessere attuale, ma offre indicazioni sulle condizioni che possono rendere un territorio attrattivo per famiglie, giovani e imprese.

Ed è proprio su questo terreno che si gioca il futuro dell'Irpinia.

Essere la provincia con la migliore qualità della vita in Campania significa partire da una condizione relativamente più favorevole rispetto agli altri territori regionali. Ma il confronto nazionale dimostra che il vero obiettivo non può essere soltanto conservare il primato campano.