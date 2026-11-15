L'Avellino Basket vince anche a Sassari (67-68) e conferma il primato condiviso

L'Halley Campania Avellino Basket passa al PalaSerradimigni, vince contro il Banco di Sardegna Sassari con il risultato di 67-68 e conferma il primato condiviso dopo dieci giornate del campionato di Serie A2 con la Libertas Livorno, vincente sul parquet della T Tecnica Gema Montecatini (58-78). Sul 46-55 di fine terzo quarto, Avellino subisce la rimonta di Sassari. I sardi impattano con Vitali a quota 67, il libero di Francis vale la vittoria biancoverde sulla Dinamo.
Il tabellino
LNP - Serie A2
Decima Giornata
Banco di Sardegna Sassari - Halley Campania Avellino Basket 67-68
Parziali: 19-12, 14-24, 13-19, 21-13
Sassari: Sean Flood 16 (3/4, 3/5), Simone Aromando 13 (5/8, 0/2), Joonas Riismaa 10 (2/4, 2/5), Jeff Brooks 9 (3/5, 1/2), Nicolò Nobili 7 (1/5, 1/2), Michele Vitali 5 (0/2, 1/5), Alessandro Grande 5 (0/0, 1/5), Riccardo Pisano 2 (1/1, 0/1), Diego Monaldi (0/0, 0/3), Stefano Longo, Michele Cipriano, Paolo Fara
Avellino: Blake Francis 14 (4/8, 0/5), Tariq Owens 11 (4/6, 1/2), Mattia Palumbo 10 (3/6, 1/4), Michele Serpilli 9 (3/4, 1/1), Giacomo Dell'Agnello 7 (2/3, 1/1), Marco Mollura 5 (1/2, 1/6), Andrea Zerini 5 (1/1, 1/1), Luca Campogrande 4 (0/0, 1/3), Gianluca Della Rosa 3 (0/0, 1/2), Emidio Zuccardi (0/0, 0/1)