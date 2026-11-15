Quarta vittoria di fila in casa per la Scandone Avellino: 76-56 su Latina Serie B Nazionale: allungo nel secondo periodo, chiusura dei giochi nella terza frazione

La Scandone Avellino ha battuto la Benacquista Assicurazioni Latina con il risultato di 76-56 nella nona giornata del girone B di Serie B Nazionale e ha firmato la quarta vittoria consecutiva al PalaDelMauro. Dopo il 21-18 del primo quarto, la squadra irpina ha allungato con decisione nel secondo periodo chiudendo la sfida nel terzo quarto per il controllo nell'ultima frazione. Sono 19 i punti di Verazzo con la doppia cifra anche per Maresca e Savoldelli e con Vedovato e Donda a sfiorarla.

Il tabellino

LNP - Serie B Nazionale

Girone B - Nona Giornata

Felice Scandone Avellino - Benacquista Assicurazioni Latina 76-56

Parziali: 21-18, 20-8, 21-9, 14-21

Scandone: Armando Verazzo 19 (5/9, 1/4), Edoardo Maresca 15 (3/4, 2/5), Nicola Savoldelli 10 (1/1, 2/2), Jacopo Vedovato 9 (4/5, 0/0), Andrea Donda 9 (4/6, 0/0), Fabio Stefanini 8 (0/1, 2/4), Gianluca Frattoni 6 (3/7, 0/0), Bruno Farias (0/0, 0/1), Antonio Carullo (0/0, 0/1), Costantino Carullo 0

Latina: Curtis Nwohuocha 23 (10/13, 0/0), Lorenzo Donadio 8 (2/4, 1/3), Ruben Zugno 6 (1/5, 1/4), Edoardo Di Emidio 6 (0/1, 1/3), Andrea Pastore 5 (1/3, 1/3), Aleksa Nikolic 4 (2/5, 0/0), Ilario Simonetti 2 (1/3, 0/2), Gianmarco Arletti 2 (1/2, 0/2), Leonardo Demetrio (0/0, 0/2), Flavio Dellisanti, Nikola Nonkovic, Gabriele Calò