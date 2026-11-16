Scandone, Dell'Imperio: "Ora dobbiamo trovare continuità" Il coach biancoverde: "Dobbiamo dimostrare anche in trasferta la solidità e la personalità viste"

"Abbiamo disputato una grande prova e faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi. Non dobbiamo lasciarci condizionare dai risultati, svalutandoci dopo una sconfitta o esaltandoci dopo una vittoria. Dobbiamo trovare continuità: lo dobbiamo prima di tutto a noi stessi e al lavoro che svolgiamo ogni giorno": così coach Ciro Dell'Imperio si è espresso dopo la vittoria della sua Scandone Avellino contro la Benacquista Assicurazioni Latina al PalaDelMauro. Domenica (ore 18) sarà sfida contro il Basket Club Lucca in trasferta per i lupi.

"Tutto il gruppo sta crescendo"

"Armando (Verazzo, ndr) sa incidere in entrambe le metà campo. Quando riesce a esprimersi con continuità, dimostra tutto il suo valore. - ha aggiunto Dell'Imperio - Quest’anno gli chiediamo di interpretare un ruolo diverso rispetto al passato: è un percorso che richiede tempo, ma sta diventando il giocatore di cui questa squadra ha bisogno, capace anche di trascinare i compagni. Voglio sottolineare anche il contributo di Fabio Stefanini, che da diverse partite sta esercitando una leadership importante, assumendosi pienamente le responsabilità del capitano. Tutto il gruppo sta crescendo: ora dobbiamo dimostrare anche in trasferta la solidità e la personalità viste stasera. È questo il prossimo passo da compiere”.