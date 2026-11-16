Avellino Basket, Di Carlo: "Lucidi nella fase finale della gara" Il commento del coach biancoverde dopo la vittoria ottenuta a Sassari

"Siamo ovviamente contenti di questa vittoria fuori casa": così coach Gennaro Di Carlo ha aperto il commento sul successo ottenuto a Sassari dalla sua Halley Campania Avellino Basket, che ha confermato il primato condiviso con la Libertas Livorno dopo dieci turni del campionato di Serie A2. "Abbiamo cominciato la partita con poca reattività. - ha spiegato il coach biancoverde - Abbiamo concesso soprattutto nel primo quarto 7 rimbalzi d'attacco a Sassari e nonostante li costringevamo probabilmente a sbagliare, nel senso che li condizionavamo un po', non siamo riusciti a controllare la battaglia a rimbalzo e questo ha consentito a Sassari di andare avanti con noi costretti a rientrare. Siamo però usciti a colmare la distanza e andando avanti nel corso della partita e buone difese ci hanno permesso di controllare un po' il ritmo e di gestire in attacco".

"Bravi a fare ciò che serviva nel finale"

"È stata una gara molto tattica perché Sassari ha alternato tante difese da uomo a zona, da zona poi ripassava a uomo. - ha aggiunto Di Carlo - Abbiamo vinto una gara che si era un po' sporcata e come in tutte la partite da punto a punto nel finale abbiamo gestito l'aspetto emotivo. Siamo stati lucidi nel fare ciò che serviva per portare a casa la vittoria, che ci permette di allungare la striscia positiva e di rimanere nei piani alti della classifica".