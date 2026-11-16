Anpas Campania: eletto il consigliere nazionale, riconferma per Giovanni Ragazzo L'elezione si è svolta presso il Circolo della Stampa di Avellino

La Campania conferma la propria presenza nel Consiglio Nazionale Anpas. Giovanni Ragazzo, volontario della Pubblica Assistenza Scampitella Odv, è stato riconfermato nell'organismo nazionale dell'associazione al termine del primo mandato quadriennale.

L'elezione si è svolta presso il Circolo della Stampa di Avellino e rappresenta un nuovo riconoscimento della fiducia accordatagli dalle Pubbliche Assistenze della regione.

Un risultato che riguarda una rete composta da 58 associazioni, circa 6.000 soci e 300 dipendenti, impegnata quotidianamente nelle attività di soccorso, assistenza sanitaria, trasporto sociale, protezione civile e sostegno alle comunità delle cinque province campane.

La riconferma arriva in una fase importante per l'associazione, alla vigilia del 55° Congresso Nazionale Anpas, in programma a Roma dal 26 al 29 novembre, che avrà come tema «Insieme, Oltre». Un appuntamento che dovrà tracciare le linee del futuro del movimento, affrontando questioni centrali come il ricambio generazionale, la formazione, la sostenibilità economica delle associazioni, l'innovazione e il riconoscimento del ruolo del volontariato nel sistema di welfare.

"Questa riconferma mi emoziona e mi carica di una responsabilità ancora più grande. Dietro il voto ci sono 58 associazioni, migliaia di volontari e persone che ogni giorno aprono le proprie sedi, salgono sulle ambulanze e rispondono alle richieste di aiuto. Non voglio dimenticare nemmeno per un momento da dove vengo e chi rappresento. Non porto in Consiglio Nazionale un incarico personale, porto la voce delle nostre associazioni, che spesso affrontano difficoltà enormi pur continuando a garantire servizi indispensabili. Voglio ringraziare anche l’intero Consiglio Regionale di Anpas Campania per il sostegno", dichiara Giovanni Ragazzo.

A sottolineare il significato dell'elezione è anche il presidente regionale Anpas Campania, Tommaso Stanco, che guarda alla riconferma come a un'opportunità per rafforzare il peso della regione nel confronto nazionale.

"Sono contento per Giovanni e per la scelta fatta dalle Pubbliche Assistenze aderenti ad Anpas Campania. Questa riconferma dimostra che abbiamo necessità di continuità, ma anche di impegno . Ma soprattutto ci ricorda che non possiamo permetterci di essere spettatori delle decisioni che riguardano il nostro futuro. Le Pubbliche Assistenze devono essere ascoltate, rispettate e messe nelle condizioni di lavorare. Non si può continuare a chiedere sempre di più alle associazioni senza riconoscere i sacrifici che fanno ogni giorno. I volontari non sono una risorsa inesauribile e le associazioni non possono vivere soltanto di entusiasmo e buona volontà. Servono sostegni, programmazione e un rapporto serio con le istituzioni".

Il neo consigliere eletto Ragazzo richiama anche i temi del prossimo Congresso: "Dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti. Occorre investire sui giovani, sulla formazione, sulla qualità dei servizi e sulla capacità delle associazioni di affrontare i cambiamenti della società. Ma dobbiamo farlo senza perdere la nostra identità. Anpas è nata dalla solidarietà e dalla partecipazione delle persone: questi valori non sono negoziabili. Il nostro obiettivo è costruire un movimento più unito, più ascoltato e capace di incidere concretamente sulle politiche sanitarie e sociali oltre che sul tema delicato della Protezione Civile".

Tra le questioni che Ragazzo intende portare all'attenzione nazionale c'è l'aumento generalizzato dei costi che sta mettendo in difficoltà le Organizzazioni di volontariato. Carburante, assicurazioni, manutenzione dei mezzi, attrezzature sanitarie e utenze rappresentano spese sempre più pesanti per i bilanci associativi, soprattutto nelle aree interne.

"Non possiamo continuare a chiedere alle associazioni di garantire servizi sempre più complessi con risorse sempre più limitate. Gli aumenti riguardano tutto e rischiano di compromettere la continuità delle nostre attività. La solidarietà e il sacrificio dei volontari non possono bastare a coprire costi che crescono continuamente. Servono sostegni concreti e un riconoscimento economico del ruolo fondamentale che le Pubbliche Assistenze svolgono per le comunità".

Ragazzo porta nel nuovo incarico una lunga esperienza nella rappresentanza e nel mondo del Terzo Settore. Nel corso degli anni è stato eletto più volte come RSU e RLS presso l'ASL di Avellino, ha ricoperto incarichi dirigenziali nel Sindacato, nel Centro di Servizio per il Volontariato Avellino-Benevento e nel Forum del Terzo Settore della Campania. È stato inoltre componente del Comitato regionale di Volontariato di Protezione Civile, consigliere regionale Anpas Campania e, per due mandati, presidente della Pubblica Assistenza Scampitella.

Il nuovo mandato sarà dunque caratterizzato dalla volontà di rafforzare il collegamento tra le associazioni campane, il Comitato regionale e gli organismi nazionali, affinché le istanze dei territori possano trovare ascolto e diventare proposte concrete.

"Non prometto soluzioni facili, ma prometto presenza, impegno e disponibilità al confronto. Voglio continuare a stare accanto alle associazioni, ascoltare i volontari e portare le loro difficoltà nelle sedi in cui si prendono le decisioni. La fiducia non si restituisce con le parole, ma con il lavoro. E io continuerò a lavorare per la nostra Anpas, con lo stesso spirito con cui ho iniziato", conclude Ragazzo.

Quattro anni di nuovo impegno, dunque, con una sfida che riguarda tutta la rete campana: tutelare le associazioni, valorizzare i volontari e garantire che il patrimonio di solidarietà rappresentato dalle Pubbliche Assistenze possa continuare a essere un punto di riferimento per le comunità.