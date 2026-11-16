Ariano: consiglio comunale rinviato al prossimo 20 novembre All’ordine del giorno il bilancio consolidato e la liquidazione dell’Amu

Il consiglio comunale di Ariano Irpino è convocato in seduta ordinaria per venerdì 20 novembre alle ore 16.00, in prima convocazione, e per sabato 21 novembre alle ore 17.00, in seconda convocazione, presso la Sala consiliare "Giovanni Grasso" di Palazzo di Città. Il nuovo avviso revoca la precedente convocazione del 16 e 17 novembre.

Il presidente del consiglio comunale ha disposto il rinvio a seguito dell’incidente che ha coinvolto il sindaco Mario Ferrante, per ragioni di sensibilità istituzionale e per favorire la piena partecipazione ai lavori consiliari. Nella riunione del 14 novembre, tutti i capigruppo presenti si sono espressi a favore del differimento.

Due i punti all’ordine del giorno.

Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio finanziario 2025. Relatore l’assessore Crescenzo Perrina.

Scioglimento e messa in liquidazione dell’Azienda di Mobilità Ufitana S.p.A. (AMU), società interamente partecipata dal Comune di Ariano Irpino. Relatore il vicesindaco Giovannantonio Puopolo.