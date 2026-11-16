ecco come riparte l avellino verso la sfida con il mantova

Ore di riposo per l'Avellino che domani, alle 15, con la seduta classica di inizio preparazione a porte aperte, avvierà il lavoro tecnico-tattico verso la gara con il Mantova, in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Proprio sul sintetico dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari Nesta attenderà il rientro di Faticanti e Moruzzi, che alle 18.15, con l'Italia Under 21, saranno impegnati nella seconda delle due amichevoli della finestra Nazionali di Novembre. Test contro il Belgio all'Armando Picchi di Livorno dopo la vittoria di venerdì scorso a Laval contro la Francia. Il ct Baldini ha anticipato la rotazione con cinque cambi per la formazione titolare. Nell'amichevole contro i transalpini, Faticanti è stato impiegato dal 62', mentre Moruzzi, protagonista nel finale delle qualificazioni all'Europeo di categoria ha seguito il test dalla panchina e appare destinato all'ingresso nelle rotazioni nel pomeriggio.
Il programma degli allenamenti
Lunedì: riposo
Martedì (ore 15): porte aperte - Tribuna Montevergine
Mercoledì (ore 10): porte chiuse
Giovedì (ore 11): porte chiuse
Venerdì (ore 11): porte chiuse
Sabato (ore 15): porte chiuse