Pizza: "Vogliamo lo stadio nuovo come l'U.S. Avellino, ma no a pressioni" Il sindaco: "Il Comune non ha risorse e dobbiamo attendere la Regione Campania"

"Mi arrabbio poco e la rabbia, nel caso, dura pochissimo. Bisogna fare attenzione per evitare di creare allarme tra i tifosi e agitarli un po' troppo": così, a margine dell'incontro con Confcommercio, il sindaco di Avellino, Nello Pizza, si è di nuovo espresso sulla vicenda stadio.

"C'è la volontà e non siamo in contrapposizione col club"

"Partiamo da un presupposto. Noi lo stadio lo vogliamo fare, questa amministrazione ha dichiarato espressamente che lo stadio lo vuole fare. Ora, come fare questo stadio lo stiamo valutando. - ha spiegato il primo cittadino di Avellino - Se lo possiamo fare con D'Agostino saremo contenti di farlo con D'Agostino. Se lo possiamo fare con un altro imprenditore, se lo possiamo finanziare interamente noi... La volontà di fare lo stadio nuovo, sia chiaro, esiste. Non siamo in contrapposizione con la società, anzi. Siamo vicini all'U.S. Avellino per tutto quello che possiamo fare e lo faremo".

"Il Comune non ha risorse e deve attendere la Regione Campania"

"Ripeto allo sfinimento. Vogliamo fare lo stadio nuovo noi come l'U.S. Avellino e come lo vogliono i tifosi e la città. Penso che questo sia la cosa importante. Ripeto poi che, sul come si può fare, dobbiamo rispettare norme, leggi e soldi che investiremo che non sono nostri, ma pubblici. Bisogna rispettare le norme e questo è un discorso a parte da fare. Non bisogna fare pressioni su nessuno. Dobbiamo rispettare le procedure e aspettare l'iter e la Regione, l'unico nostro soggetto che può finanziarci l'opera. Siamo dipendenti da questo perché il Comune non ha risorse proprie da investire sullo stadio non ne ha. Mi sembra un fatto acclarato ed evidente": ha aggiunto Pizza.