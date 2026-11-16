Ariano: abbaiano indignati anche i cani in contrada Montagna Ecco in che condizioni versa l'unica strada per raggiungere le abitazioni

Abbaiano indignati anche i cani in località Montagna ad Ariano Irpino dove l'unica strada che consente ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni è davvero disastrata. Decine di famiglie rischiano di rimanere prigioniere in casa durante l'inverno ormai alle porte.

Siamo al di sotto della strada provinciale 11 che porta a Villanova del Battista e Zungoli dove tra pali inclinati ovunque e fili sospesi sembra di vivere davvero in un altro mondo.

Ci siamo avventurati anche noi stamane lungo un tragitto davvero impervio e proibitivo. Ne sanno qualcosa i residenti con le auto ormai di casa dai meccanici. Anche la nostra, ne esce malconcia da questo viaggio.

Dai due ingressi della strada, versante Tesoro il primo e in piena curva il secondo, senza neppure un'insegna che indica il nome della contrada la musica non cambia.

C'è chi ci offre gentilmente un caffè e chi dall'uscio di casa, ci riconosce dicendoci: "Meno male che siete venuti, fate qualcosa, aiutateci, non ce la facciamo più".

Buche profonde, avvallamenti, un tratto dissestato ormai al limite della percorribilità. Abitanti dimenticati da anni.

"Qui non si è visto mai nessuno, come se Montagna, non esistesse nello stradario comunale ci dice un abitante - è vergognoso, se succederà qualcosa e neppure i mezzi di soccorso potranno raggiungerci, qualcuno ne risponderà. Chiediamo un sopralluogo urgente da parte del comune, prima che davvero sia troppo tardi".