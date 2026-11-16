Avellino, Processo "Dolce Vita": domani pomeriggio si torna in aula Il collegio dovrà affrontare delle questioni complesse

di Paola Iandolo

Dopo l'ennesimo rinvio per il processo Dolce Vita, nato dall’inchiesta di Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e militari del Nucleo di Pg delle Fiamme Gialle, domani si torna in aula e potrebbe presentarsi anche l’ ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, il principale imputato del processo. Il collegio presieduto dal giudice Gian Piero Scarlato dalle 15.30 dovrà trattare il processo e affrontare alcune questioni importanti e complesse. Il collegio dovrà decidere sulle richieste di prova, sulle eventuali eccezioni sulle richieste di prova già sottoposte al vaglio del Tribunale. Al centro la costituzione di parte civile del Comune di Avellino.



La costituzione del comune è stata considerata dai legali inammissibile

La prima questione sarà quella sollevata all’attenzione del Collegio dall’avvocato Marino Capone, difensore insieme all’avvocato Nicola Quatrano di Fabio Guerriero, relativa alla costituzione di parte civile per tutti gli imputati rinviati a giudizio nell’udienza preliminare, ovvero 26 imputati. La costituzione del Comune di Avellino era stata ammessa perché quella precedente era un udienza di mero rinvio.

Ma non lo era stato e solo successivamente con lettura dell’ ordinanza era stata ammessa. Da qui la richiesta di inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Avellino. Un'eccezione che l’avvocato Carmine Foreste, legale di parte civile del Comune di Avellino, aveva chiesto di rigettare. Il nodo potrà essere già nel tardo pomeriggio di domani.