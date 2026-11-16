La carne rossa e il diabete: così uno zucchero aumenta il rischio della malattia Si chiama NeuSGc, uno zucchero naturalmente presente in molti alimenti di origine animale...

Uno studio realizzato in 90.000 persone, partecipanti al programma francese NutriNet-Santé, evidenzia una pista ancora poco conosciuta legata all’infiammazione. Secondo questo studio di osservazione realizzato dai ricercatori della “Sorbonne Paris Nord”, uno zucchero naturalmente presente nella carne rossa sarebbe associato ad un rischio aumentato di diabete di tipo 2.

I ricercatori si sono interessati al NeuSGc, uno zucchero naturalmente presente in molti alimenti di origine animale, come la carne bovina e quella di agnello.

I risultati evidenziano il fatto che i partecipanti che avevano consumato più alimenti di origine animale, contenenti il NeuSGc, presentavano un rischio di contrarre un diabete di tipo 2 superiore del 63% rispetto a coloro che avevano realizzato un minor consumo.

NeuSGc presenta una particolarità: contrariamente alla maggior parte dei mammiferi, l’essere umano non produce naturalmente questa molecola che può essere assorbita solo con l’alimentazione, consumando alcuni prodotti animali. Una volta nell’organismo, questo zucchero può integrarsi in alcuni tessuti ed essere riconosciuto come estraneo dal sistema immunitario. Quest’ultimo può allora produrre anticorpi diretti contro la molecola (NeuSGc). I ricercatori sospettano che questa reazione potrebbe favorire un’infiammazione cronica nell’organismo la quale, se dura nel tempo, può disturbare molti meccanismi metabolici.

NeuSGc è presente anche in alcuni prodotti derivati dal latte, ma i ricercatori non hanno osservato un’associazione tra il consumo ed il rischio aumentato di diabete di tipo 2. Naturalmente non si può escludere il ruolo di altri componenti della carne. Per limitare il rischio di contrarre un diabete di tipo 2 conviene dare la preferenza, come già dimostrato da altri studi, ad un’alimentazione ricca di verdure, di legumi, di frutta e di cereali completi, limitando gli eccessi di carne e di insaccati. Un’attività fisica regolare ed il controllo del peso corporeo sono ugualmente importanti.