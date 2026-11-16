Unicef Italia: appuntamento speciale alla biblioteca per ragazzi ad Avellino Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Nel quadro del protocollo nazionale tra Unicef Italia e l'associazione italiana biblioteche, la biblioteca per ragazzi ospiterà letture, attività laboratoriali e una speciale "vetrina per la pace". Un appuntamento speciale per le famiglie e le nuove generazioni.

In occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, venerdì 20 novembre, il comitato provinciale Unicef di Avellino presieduto da Tonia De Giuseppe e gli operatori del servizio civile del progetto “Promuoviamo i diritti dei bambini e degli adolescenti in Italia” saranno ospiti della sezione biblioteca per ragazzi della biblioteca provinciale S. e G. Capone per un appuntamento speciale interamente dedicato all'ascolto, al dialogo e alla promozione dei diritti dei più piccoli.

L'iniziativa si inserisce nella continuità della collaborazione nazionale e nel protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’associazione italiana biblioteche e l’Unicef Italia.

Quest'anno, in particolare, il 20 novembre è stato scelto per essere interamente dedicato al diritto alla pace. La pace rappresenta una condizione fondamentale e imprescindibile per la tutela e la piena realizzazione di tutti i diritti di bambine, bambini e adolescenti, soprattutto in questo momento storico complesso. In questa prospettiva, le biblioteche si confermano presidi culturali essenziali, luoghi di incontro, conoscenza e dialogo nella promozione della cultura dei diritti e della convivenza civile.

Per celebrare al meglio la giornata, all’interno della biblioteca per ragazzi verrà allestita una speciale “vetrina per la pace”, con una selezione bibliografica curata e organizzata per differenti fasce d’età.

L'evento vedrà gli operatori del servizio civile impegnati insieme ai bambini e ai ragazzi in momenti di approfondimento, letture animate e attività laboratoriali, sul tema prescelto, trasformando i libri in uno strumento concreto di riflessione sui diritti sanciti dalla convenzione Onu.

"Siamo estremamente felici di portare i diritti e il valore della pace direttamente tra gli scaffali della biblioteca provinciale - sottolinea l’Olp e past president Amalia Benevento - invitiamo le famiglie, i bambini e tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di condivisione. Attraverso le storie, il gioco e il dialogo, vogliamo fare del 20 novembre un'occasione di riflessione e di speranza, ricordando che un futuro di pace si costruisce a partire dai libri, dal dialogo e dai cuori dei nostri ragazzi".