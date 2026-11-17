Incontro rovente all'azienda ospedaliera Moscati: la mobilitazione continua Nursind: "Nessun passo indietro senza risposte concrete"

Un incontro teso e caratterizzato da momenti di forte confronto, quello che si è svolto tra la delegazione sindacale del Nursind e la direzione dell’azienda.

Al centro del tavolo, la vertenza aperta nei giorni scorsi per ristabilire correttezza, legalità e rispetto delle relazioni sindacali.

?Nel corso della riunione, il Nursind ha ribadito con fermezza la questione centrale che ha fatto traboccare il vaso: la totale e reiterata assenza di riscontro alle richieste del sindacato negli ultimi mesi.

"Decisioni unilaterali calate dall’alto che hanno escluso il confronto preventivo, violando sistematicamente le regole contrattuali.

?Sul fronte delle rivendicazioni economiche ed operative, l’azienda ha confermato il pieno diritto al pagamento dello straordinario e delle prestazioni già rese dai lavoratori nei mesi di settembre e ottobre, che dovranno essere corrisposte senza esitazioni.

Inoltre, è stato annunciato l’avvio a breve di un concorso pubblico per il reclutamento di nuovo personale infermieristico, una boccata d’ossigeno indispensabile per far fronte alle croniche carenze di organico.

?Tuttavia, permangono nodi critici irrisolti. Sebbene si sia registrata un’apprezzabile apertura da parte della direzione sanitaria e amministrativa sul tema della pronta disponibilità, si continua a registrare un palese e inaccettabile atteggiamento ostativo da parte del direttore medico di presidio. Quest’ultima ha perseverato nell’ignorare le evidenti irregolarità del piano annuale delle pronte disponibilità e il loro utilizzo distorto a copertura di progetti aziendali, snaturandone la funzione.

?Preso atto della richiesta aziendale di avere qualche giorno di tempo per effettuare ulteriori verifiche tecniche sulle istanze presentate, il Nursind ribadisce la linea della fermezza: la mobilitazione non si ferma. Lo stato di agitazione resterà sospeso fino a nuova convocazione e non ci sarà alcuna revoca".

La nota è firmata dal segretario territoriale Nursind Romina Iannuzzi e dal segretario aziendale Nursind Michele Rosapane.