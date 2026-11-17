Era evaso un anno fa dal carcere di Avellino, tradito dalla festa di un amico La polizia ha catturato il 46enne straniero a Melito di Napoli



La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne straniero, già condannato per numerose rapine aggravate e furti in abitazione ed evaso nel 2025 dalla Casa Circondariale di Avellino, in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Le attività di ricerca dell’uomo hanno avuto inizio a seguito dell’evasione e si sono protratte fino alla serata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile di Napoli – Sezione Criminalità straniera– hanno eseguito nei confronti dell’uomo il provvedimento in questione, emesso lo scorso 3 agosto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Esecuzioni Penali.

I poliziotti, al termine di una fitta attività info-investigativa e grazie all’acquisizione di elementi utili al rintraccio del ricercato, hanno accertato che l’uomo si trovava, insieme ai propri familiari, nel comune di Melito di Napoli, per partecipare alla festa di un connazionale, organizzata all’interno di uno stabile in via Melitiello.

Durante l’attività di osservazione, il personale operante ha intercettato l’autovettura a bordo della quale si trovava il ricercato. Ne è nato un lungo inseguimento, durato diversi minuti, conclusosi in via Circumvallazione Esterna, dove l’uomo ha fatto ingresso in una baraccopoli, tentando di darsi alla fuga anche grazie all’aiuto di numerosi connazionali presenti sul posto, finché non è stato bloccato dai poliziotti e tratto in arresto.