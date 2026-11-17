La Polizia Municipale di Avellino ha avviato le indagini per identificare il conducente di un'auto che ha perso il controllo in via Alcide De Gasperi, ha abbattuto la segnaletica stradale ed è fuggito senza prestare soccorso né avvisare le autorità.
Il veicolo ha sbandato e ha urtato la segnaletica in via De Gasperi
Il veicolo ha sbandato e ha urtato i cartelli presenti lungo la strada. Subito dopo l'impatto si è allontanato. Gli agenti del Comando stanno ricostruendo la dinamica e cercano il responsabile.
Indagini della Polizia Municipale: analisi delle telecamere e testimonianze
Gli accertamenti si concentrano sui filmati degli impianti di videosorveglianza della zona e sulle dichiarazioni di alcune persone che avrebbero assistito alla scena. Dai primi riscontri alla guida potrebbe esserci stata una donna.
Sicurezza dell'area e appello alla cittadinanza
L'area è stata messa in sicurezza per garantire la viabilità e tutelare automobilisti e pedoni. Il Comando invita chiunque abbia informazioni utili a contattare gli uffici competenti.