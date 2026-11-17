Incidente in via De Gasperi: abbatte segnaletica e scappa: indaga la municipale Incidente ad Avellino, caccia al conducente

La Polizia Municipale di Avellino ha avviato le indagini per identificare il conducente di un'auto che ha perso il controllo in via Alcide De Gasperi, ha abbattuto la segnaletica stradale ed è fuggito senza prestare soccorso né avvisare le autorità.

Il veicolo ha sbandato e ha urtato la segnaletica in via De Gasperi

Il veicolo ha sbandato e ha urtato i cartelli presenti lungo la strada. Subito dopo l'impatto si è allontanato. Gli agenti del Comando stanno ricostruendo la dinamica e cercano il responsabile.

Indagini della Polizia Municipale: analisi delle telecamere e testimonianze

Gli accertamenti si concentrano sui filmati degli impianti di videosorveglianza della zona e sulle dichiarazioni di alcune persone che avrebbero assistito alla scena. Dai primi riscontri alla guida potrebbe esserci stata una donna.

Sicurezza dell'area e appello alla cittadinanza

L'area è stata messa in sicurezza per garantire la viabilità e tutelare automobilisti e pedoni. Il Comando invita chiunque abbia informazioni utili a contattare gli uffici competenti.