Commercio ad Avellino, Marotta Ugl: "Mentre i medici studiano i malati muoiono" "Il grido di chi ha tenuto accese le luci del centro storico per oltre cinquant'anni"

Nunzio Marotta dirigente sindacale Ugl Avellino

Mentre i medici studiano i malati muoiono: il grido di chi ha tenuto accese le luci del Centro Storico per oltre cinquant'anni

Leggo con amarezza, ma senza alcuno stupore, gli ultimi dati diffusi da Confcommercio sulla desertificazione commerciale ad Avellino: un negozio su tre ha chiuso i battenti, un crollo del 26% che rende il nostro capoluogo il simbolo di una crisi profondissima.

Si parla di tavoli di confronto, di piani di pianificazione territoriale, di analisi sui flussi e di vincoli di bilancio che impediscono sgravi sui tributi. Tutto giusto, sulla carta. Ma mentre i "medici" studiano le terapie, il malato - il cuore pulsante della nostra città - sta morendo.

Non parlo da osservatore esterno, né da teorico dell'urbanistica. Scrivo queste righe da cittadino nato e cresciuto nel Centro Storico, ma soprattutto da figlio ed ex commerciante di una famiglia che, per oltre mezzo secolo, in quelle strade ha lavorato, investito e rappresentato un punto di riferimento quotidiano per la comunità. Oggi quella saracinesca è abbassata, specchio fedele di una resa forzata davanti a un lento e inesorabile abbandono.

Chi ha vissuto il commercio sul campo sa bene che i negozi di vicinato non sopravvivono di soli proclami, né tantomeno bastano le luminarie natalizie a salvare un bilancio annuale. Il commercio ha bisogno di una sola, insostituibile linfa vitale: le persone che camminano per strada. Senza flusso pedonale, senza vita quotidiana, il Centro Storico resta un guscio vuoto e spettrale, un luogo percepito persino come poco sicuro perché privato di quel presidio sociale ed economico che solo le botteghe aperte sanno garantire.

Per invertire davvero la rotta servono scelte coraggiose e immediate, che non richiedono necessariamente risorse finanziarie che il Comune oggi non ha, ma visione e volontà politica.

La prima, decisiva svolta sarebbe il ritorno del mercato nel cuore della città, superando l'isolamento dell'attuale area di Campo Genova.

Non un ritorno al caos del passato, ma un moderno modello di "mercato diffuso" e ordinato, come avviene nelle più belle città italiane ed europee: suddividere le categorie merceologiche in modo strategico tra le nostre piazze e arterie storiche – dai fiori a Piazza Amendola all'agroalimentare a Piazza del Popolo, fino all'abbigliamento lungo via Nappi, Corso Umberto I e l'area del Teatro Gesualdo – affiancando appuntamenti fissi per l'artigianato e l'antiquariato. Riportare i banchi nel centro antico significherebbe restituire immediatamente migliaia di presenze settimanali ai bar, ai ristoranti e alle poche attività superstiti, rimettendo in moto l'economia e le stesse casse comunali.

La seconda scelta riguarda il futuro della Dogana. Sentiamo spesso parlare di nuovi "centri culturali", ma Avellino non può permettersi l'ennesimo contenitore vuoto e costoso da mantenere, sulla scia di strutture come il Casino del Principe, Villa Victor Hugo, l'ex cinema Eliseo o Villa Amendola, che oggi faticano a produrre reale indotto per il territorio. La Dogana deve diventare un motore economico e turistico: un Mercato d'Eccellenza dell'Irpinia, ispirato al modello della Boqueria di Barcellona, dove le produzioni agroalimentari e vitivinicole della nostra terra diventino una vetrina permanente capace di attrarre visitatori, creare lavoro per i giovani e ridare identità alla città.

Chi ha alzato una serranda per oltre cinquant'anni sa che la dignità di una città si misura dalla vitalità delle sue strade. Avellino non ha più tempo per gli studi preliminari: serve il coraggio di riportare la vita, il lavoro e la gente dove la nostra storia è nata.