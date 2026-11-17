Avellino Basket, Mussini: "Non vedo l'ora di tornare" "Mi aspettavo questo approccio al campionato, stanno giocando davvero tutti molto bene"

"Dopo aver concluso la prima fase, sto completando la seconda parte della riabilitazione. Ci tengo a ringraziare Gigi Sepulcri, che mi ha seguito inizialmente. Le tempistiche sono difficili da stabilire con esattezza, ma diciamo che per la metà di gennaio dovrei essere pronto. Sto facendo del mio meglio per tornare in campo con i ragazzi il prima possibile": così Federico Mussini ha presentato la fase di recupero dall'infortunio rimediato nel finale della scorsa stagione, nel match contro Scafati. Il capitano dell'Halley Campania Avellino Basket ha sottolineato la gioia per il cammino della squadra e spera di tornare quanto prima davvero in gruppo.

"Non dobbiamo rilassarci"

"Sinceramente mi aspettavo questo approccio al campionato, stanno giocando davvero tutti molto bene. - ha spiegato ai canali ufficiali del club biancoverde - Ho avuto sin da subito ottime impressioni: si è formato un gran bel gruppo fin dall’inizio e non vedo l’ora di poter tornare a vivere lo spogliatoio. Mi aspettavo che la squadra partisse bene, del resto è un organico costruito per arrivare fino in fondo. Ora, però, non dobbiamo rilassarci e non sottovalutare nessuno. Rientrare alla Final Four di Coppa Italia sarebbe un bel risultato, ma come detto il nostro obiettivo è quello a lungo termine, che è poi il più importante della stagione. Adesso arriva Ruvo, mi auguro che il pubblico di Avellino riempia il palazzetto, perché abbiamo bisogno del loro sostegno per tutta la stagione".