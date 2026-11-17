Dolce Vita, Festa, mi fu impedita anche la visita del prete: ora la verità L'ex sindaco Gianluca Festa è arrivato puntuale al palazzo di Giustizia per l'udienza

di Paola Iandolo

Ancora una falsa partenza per il processo Dolce Vita. Per la quarta volta si blocca alle questioni preliminari. Il tribunale di Avellino dopo aver ammesso il comune di Avellino come parte civile nei confronti di tutti gli imputati, rinvia al primo dicembre per sciogliere la riserva sull'eccezione sollevata dall'avvocato Marco Campora, difensore dell'imputata Filomena Smiraglia. Il tribunale ha provato anche a superare la questione sollevata con l'eccezione dell'avvocato Campora, ma dopo una breve camera di consiglio ha deciso che merita un ulteriore approfonidmento.

Tutto ruota sull'iscrizione nel registro degli indagati insieme a Festa - nella fase embroniale del procedimento - del viceprocuratore onorario del tribunale di Benevento, Gaetana Rescigno. Posizione dapprima stralciata da quella degli altri indagati e che ora dopo il trasferimento degli atti a Roma, si sono perse le tracce. Il tribunale - dopo che l'avvocato Campora ha sollevato la questione - ha chiesto al pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro, di verificare se il procedimento a carico di Rescigno è stata archiviato. Solo così si potrà superare la questione, altrimenti gli atti dovranno essere trasferiti a Roma pwr competenza funzionale. La questione sarà sciolta il 1 dicembre alle ore 15.30.

L'arrivo di Festa in tribunale

L'ex sindaco Gianluca Festa è arrivato puntuale al palazzo di Giustizia, insieme ai suoi avvocati Luigi Petrillo e Dario Vannetiello. "Sono qui per far emergere la verità dei fatti - ha detto - lo devo alla mia famiglia, a chi mi ha sempre sostenuto e anche per chi mi ha sempre denigrato. Credo che rimarranno sorpresi da quello che emergerà durante il processo. Per due anni e mezzo abbiamo ascoltato una verità parziale, quella legittima della Procura, ma non è ancora emersa la realtà dei fatti", ha dichiarato.

L'ex sindaco ha poi precisato: ho subito un'ordinanza di detenzione della libertà personale che era illegittima, così come dichiarato dalla Cassazione. Secondo Festa, quel provvedimento gli ha impedito di candidarsi due anni e mezzo fa. "Agli atti fu sancito che dovessi rimanere bloccato a casa perché ero pronto a candidarmi con le mie liste e a vincere, ha affermato, aggiungendo: "Mi fu impedito addirittura di ricevere la visita del prete. Il fatto che la Cassazione mi abbia dato ragione rispetto all'ordinanza conta poco; il punto è che mi fu impedito di ripresentarmi". Del processo ha detto di affrontarlo «con grande serenità».

L'avvio del procedimento

L'avvocato Luigi Petrillo, difensore di Festa, ha spiegato che l'udienza «segna l'inizio del processo con le questioni preliminari». Alcune sono già state proposte, altre saranno illustrate per la prima volta. Riguardano la composizione del fascicolo del dibattimento e le prove. «Il pubblico ministero formulerà le sue richieste di prova, noi faremo le nostre osservazioni», ha detto il legale. E ha aggiunto: «Sarà battaglia sulla questione delle intercettazioni». Sul punto discuterà il 15 dicembre anche l'avvocato Dario Vannetiello, presente in aula e che ha assunto la codifesa insieme all'avvocato Luigi Petrillo.