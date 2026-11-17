"Da suddite a sovrane": focus sulla parità di genere a Grottaminarda Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 10:30, presso l’Aula Magna dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino di Grottaminarda, sede di via Perazzo, si terrà un convegno dal titolo “Da suddite a sovrane”.

L’incontro sarà dedicato ad un approfondimento storico e culturale sul percorso di emancipazione femminile e sulla conquista della libertà politica come strumento di contrasto alla violenza privata. L'idea di trasformare il 25 novembre da giornata di sola commemorazione passiva a momento di celebrazione dell'autodeterminazione e della sovranità femminile, intrecciandola con l'80° anniversario del voto alle donne (1946-2026), restituisce alle donne il ruolo di protagoniste attive della propria storia.

Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica, Maria Antonietta Rizzo, del sindaco, Marcantonio Spera, e della presidente del consiglio comunale nonché delagata alle pari opportunità, Virginia Pascucci, interverrà la docente Letizia Raduazzo, con un focus storico-narrativo. Sono, inoltre, previsti i contributi degli studenti della scuola secondaria di II grado. Le conclusioni saranno affidate all’avvocato Franca Iacoviello. A moderare l’incontro sarà la Giornalista Angelita Ciccone.

L’iniziativa a cura della referente per la legalità dell'Istituto Omnicomprensivo, Patrizia Iaccino, vuole rappresentare un momento di riflessione e sensibilizzazione, soprattutto tra le giovani generazioni, sull’importanza della libertà, dei diritti, del rispetto e della parità di genere