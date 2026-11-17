Menarini, tempo scaduto: consiglio provinciale davanti ai cancelli a Flumeri L'annuncio ufficiale del sindacato Fim Fiom Uilm Fismic e Uglm Avellino

Menarini, tempo scaduto! Il 24 novembre Consiglio Provinciale davanti allo stabilimento di Flumeri. L'annuncio ufficiale del sindacato Fim Fiom Uilm Fismic e Uglm Avellino

"A seguito della nostra richiesta, il presidente della provincia, Fausto Picone, ha dato il proprio assenso alla convocazione di un consiglio provinciale straordinario davanti allo stabilimento Menarini di Flumeri.

Apprezziamo l'iniziativa del presidente e dell'amministrazione provinciale, che hanno accolto la necessità di portare questa vertenza direttamente davanti ai cancelli dello stabilimento, dando un segnale concreto di attenzione verso i lavoratori e il futuro industriale del territorio.

Una vertenza che si trascina ormai da troppo tempo e che non può più essere lasciata nell'incertezza.

Restano tutte aperte le criticità segnalate dalle Organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e dalle Rsu aziendali, a partire dalla continuità produttiva e dalle prospettive occupazionali.

Particolarmente preoccupante è la situazione delle commesse che, in assenza di nuove certezze, rischia di determinare un nuovo ricorso alla CIGO già dal prossimo mese di febbraio, con pesanti conseguenze per i lavoratori e le loro famiglie.

È urgentissimo convocare presso il Mimit il tavolo di crisi. Occorre definire un percorso concreto e credibile per riportare Menarini alla normalità produttiva, anche attraverso l'ingresso di un partner industriale cinese, come prospettato dal Ministero durante la fase di privatizzazione.

Serve un impegno forte e condiviso delle istituzioni: Regione Campania, Governo e amministrazioni locali. In questa vertenza non ci interessano le divisioni partitiche: ci interessa il futuro dei lavoratori, dello stabilimento e di un intero territorio.

Menarini ha le potenzialità per crescere, consolidare la propria presenza industriale e persino triplicare il numero degli occupati. Ma servono investimenti, nuove commesse, un piano industriale concreto e impegni verificabili.

Il consiglio provinciale straordinario dovrà essere l'occasione per dare forza a questa battaglia e chiedere con determinazione risposte a chi ha la responsabilità di garantire il futuro dello stabilimento.

Il tempo delle promesse è finito. Ora servono fatti, certezze e garanzie per il futuro della Menarini e dei suoi lavoratori!