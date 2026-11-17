Botte in strada in Via Trinità: violenza in pieno centro ad Avellino Nuovo allarme dei residenti che denunciano: la nostra zona è terra di nessuno

Due persone si picchiano a terra, in mezzo alla carreggiata, sotto la pioggia: è la scena ripresa dall’alto dai residenti di via Trinità, nel centro di Avellino, che hanno diffuso il video per sollecitare l’intervento di Comune e forze dell’ordine . Ennesima segnalazione e denuncia di chi vive in zona.

Il video choc che racconta l'ennesima scena di violenza

Il filmato dura poco più di venti secondi. Le due persone rotolano sul selciato bagnato, accanto a un tombino. Una prende il sopravvento sull’altra, la blocca e la colpisce mentre quella cerca di divincolarsi. La lite va avanti per tutta la durata della ripresa. Alla fine una delle due si alza e si allontana a piedi, l’altra resta a terra per qualche istante.

Vivere tra paura e insicurezza

I residenti raccontano di una situazione che si ripete. “Non viviamo tranquilli”, dicono. Con queste criticità, aggiungono, “i nostri bimbi, le persone anziane, le donne non possono nemmeno camminare in strada”.