Summonte, ristoratore accusato di usura: concessi i domiciliari L'imprenditore è stato rimesso in libertà dal tribunale del Riesame

di Paola Iandolo

G.I. era stato arrestato in flagranza di reato, ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di usura e tentata estorsione ai danni di un imprenditore locale, titolare di un'attività commerciale nel centro del capoluogo irpino. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Avellino, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica, al termine di un'attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata dallo stesso imprenditore. Ma ieri il tribunale del Riesame di Napoli ha accolto la tesi dei suoi difensori - gli avvocati Dario Vannetiello e Valeria Verrusio - concedendogli gli arresti domiciliari.

Le accuse

Gli accertamenti, svolti dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino, i primi di novembre avevano consentito di ricostruire la situazione debitoria della vittima, facendo emergere un quadro di difficoltà finanziaria di cui il presunto autore dei reati avrebbe approfittato per concedere prestiti a tassi di interesse particolarmente elevati.

Secondo quanto riportato nel comunicato della Procura, gli interessi applicati avrebbero superato ampiamente i tassi soglia, arrivando a circa il 70% su base annua rispetto a un ipotetico finanziamento. Immediatamente dopo l'arresto sono scattate le perquisizioni nei luoghi nella disponibilità dell'indagato. In particolare, all'interno di una cassetta di sicurezza custodita presso una banca, i finanzieri hanno rinvenuto circa 20mila euro in contanti e sette orologi di lusso, per un valore complessivo stimato in circa 100mila euro.