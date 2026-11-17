"Ad uccidere mio padre non è stata solo la mafia, ne siamo consapevoli" Fiammetta Borsellino ad Ariano, parla ai giovani e ripercorre la sanguinosa strage di via D'Amelio

Si è rivolta soprattutto ai giovani, definendoli la colonna portante delle nostre società, Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo, tra le figure più importanti e coraggiose nella lotta contro Cosa Nostra, barbaramente ucciso il 9 luglio 1992 a Palermo nella sanguinosa strage di via D’Amelio.

"Mio padre ha dedicato loro sempre un’attenzione particolare, abbinando l’attività di magistrato ad un impegno civile nelle scuole e comunità.

Agire in quelli che sono i luoghi di crescita abituale, nelle scuole, è fondamentale affinchè imparino proprio a pensare con la propria testa e non quella di qualcun’altro. Ognuno deve fare la propria parte era questo il sogno di mio padre, di Falcone e di tanti altri".

Preferisce essere chiamata da tutti, semplicemente Fiammetta ed è particolarmente emozionata, a tratti commossa nei suoi occhi nel ritrovarsi circondata da tantissimi giovani, seduti a terra accanto ad un grande ulivo in chiesa, oltre a tante famigli e gruppi parrocchiali provenienti da tutta la diocesi.

Una cattedrale così gremita non si vedeva da tempo, forse più delle grandi celebrazioni religiose e festive. Segno questo che hanno lavorato davvero bene e in sinergia, caritas e pastorale giovanile.

"Don Marco ha insistito tantissimo, devo ammettere che non immaginavo questa straordinaria accoglienza e organizzazione così bella, che certamente mi sarei persa se non avessi accettato l'invito. E' un incontro che porterò nel cuore con l'immagine emozionante di Ariano e della tantissima gente giunta da ogni parte".

Fiammetta Borsellino è giunta ad Ariano Irpino, proprio nei giorni in cui a livello nazionale si è riacceso fortemente il dibattito sulla sanguinosa strage di via D'Amelio, a seguito di una clamorosa svolta nell'inchiesta sul depistaggio, sull'ex capo della polizia Gianni De Gennaro.

"Noi siamo stati sempre consapevoli, presenti, abbiamo dato sempre il nostro contributo nella piena consapevolezza che a volere la morte di mio padre non è stata soltanto la mafia ma anche delle parti infedeli dello Stato che hanno tradito questo patto di fedeltà, così come oggi si evince dalle indagini giudiziarie.

Questa consapevolezza - ha aggiunto - noi l’abbiamo sempre avuta, l’ha avuta mia madre già il giorno dopo la morte di nostro padre quando con un segnale molto forte, non volle i funerali di Stato. Mio padre ci ha sempre insegnato che per parlare occorrono le prove, che non si possono dare giudizi o emettere sentenze senza che vengano supportate da riscontri.

Oggi forse è il tempo in cui questi riscontri, ci sono e confermano sospetti che mio padre aveva sempre avuto, quando disse, non sarà la mafia ad uccidermi ma io morirò, quando altri lo vorranno e altri lo permetteranno.

Mio padre ha sempre parlato di quel clima ostile che viveva all’interno dell’ufficio e che poi è stato anche l’origine della sua eccessiva esposizione e di quella solitudine che ha portato sia lui che Giovanni Falcone alla morte".

"Fare giustizia pagando di persona" è il messaggio che ha accompagnato l’incontro, insieme alle parole del Salmo 85: "Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno".

La caritas diocesana di Ariano Irpino-Lacedonia desidera essere sempre più presidio di legalità e giustizia, ma anche luogo di educazione alla pace. Perché la carità non può limitarsi a rispondere ai bisogni, ma deve saper riconoscere e contrastare le ingiustizie, promuovere la dignità di ogni persona e generare comunità capaci di scegliere il bene comune.

Fiammetta Borsellino, ha ringraziato l'amministrazione comunale presente nella basilica cattedrale con Mimmo Gambacorta, Raffaela Manduzio, Erica Guardabascio, ha incontrato associazioni di volontariato, gente comune, ha visitato alcuni luoghi simbolo della città, accompagnata dallo storico Antonio Alterio e ha incontrato il solerte comandante di stazione dei carabinieri di Ariano Irpino, il luogotenente Francesco Rosario Russo, siciliano anche lui.

Ho avuto modo di confrontarmi con una comunità molto attiva, anche grazie alle forze del privato sociale, all’impegno di una chiesa che è molto aperta ai giovani mettendo a disposizione spazi e risorse.

Purtroppo in queste realtà si assiste a un o spopolamento da parte dei giovani, ma forse la colpa è anche nostra che non facciamo abbastanza per valorizzare i centri storici e tutti quei luoghi di cultura nelle aree interne, i teatri, i circoli, che sono poi la vera storia, la vera vitalità, di questi posti meravigliosi, dove i giovani si possono veramente riconoscere. Ecco perché dobbiamo sicuramente ovviare a tutto questo e portare avanti delle politiche che permettano ai giovani di rimanere e non di emigrare altrove".