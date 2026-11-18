Maxi sequestro di droga: arrestato 57enne con 3,5 chili di cocaina e due pistole Operazione della Squadra Mobile di Avellino. La droga avrebbe fruttato 280mila euro

Un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, due pistole con matricola abrasa e materiale destinato al confezionamento delle dosi. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino, nell'ambito di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica.

Nel corso dell'intervento, gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 57 anni, pluripregiudicato e residente ad Altavilla Irpina, con l'accusa, allo stato delle indagini, di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata al traffico.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 3,5 chilogrammi di cocaina, 42 grammi di hashish e alcune dosi di crack. Nel corso delle operazioni sono state inoltre trovate due pistole con matricola abrasa, una calibro 9 millimetri e l'altra calibro 6,35, entrambe complete di relativo munizionamento.

Determinante anche il supporto dell'unità cinofila antidroga della Questura di Napoli, che ha collaborato alle attività di ricerca. Gli investigatori hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento sottovuoto e bilancini di precisione, strumenti ritenuti riconducibili all'attività di preparazione e distribuzione delle sostanze stupefacenti.

Secondo le stime investigative, la cocaina sequestrata, una volta suddivisa in dosi, avrebbe consentito di ricavare circa 14mila dosi, per un valore complessivo sul mercato dello spaccio superiore a 280mila euro.

Al termine delle operazioni, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino, il 57enne è stato condotto presso la Casa circondariale "Antimo Graziano" di Avellino, dove è rimasto in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

L'attività investigativa si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Un fenomeno che continua a destare particolare preoccupazione anche per il crescente coinvolgimento di adolescenti e giovanissimi, sempre più esposti ai rischi legati al consumo e alla diffusione delle droghe.